La casa automobilistica Mazda vuole stupire tutti gli appassionati delle quattro ruote con una novità che non può certamente passare inosservata. Sono tanti i costruttori che per conquistare il maggior numero di vendite puntano alla realizzazione di nuovi progetti e, di conseguenza, di nuovi modelli. E’ proprio il caso della casa automobilistica giapponese che ha deciso di rinnovare la sua Mazda CX-60.

Una decisione del tutto importante che arriva dopo soli tre anni dal debutto e che attira nuovamente l’attenzione di tutti. Quel che sappiamo, finora, è che il costruttore ha deciso di effettuare un leggero restyling del suo modello CX-60. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo tutti i nuovi dettagli di un veicolo che ha già conquistato tanti automobilisti.

Mazda CX-60 si aggiorna dopo soli 3 anni dal lancio

Solamente tre anni separano il lancio della Mazda CX-60 dalla decisione del marchio di rinnovarla leggermente nel corso del 2025. Quel che sappiamo è che il marchio giapponese ha pensato di aggiungere la nuova tinta Zircon Sand per gli esterni. Inoltre, alcuni miglioramenti saranno apportati al telaio. Sembrerebbe anche non mancare l’aggiunta di due nuovi allestimenti top di gamma: Homura Plus e Takumi Plus.

Non dimentichiamo che l’obiettivo del costruttore è sempre quello di mettere al centro dei propri progetti l’artigianalità giapponese. La pelle Nappa nera e pannelli degli strumenti in pelle vinilica di tipo Cordovan non passano inosservati sulle versioni Homura. Mentre la versione Takumi presenta dettagli in legno di acero e tessuti giapponesi.

Nello specifico, dunque, gli allestimenti saranno Prime Line, Exclusive Line, Homura, Takumi, Homura Plus e Takuma Plus. Tutti, non casualmente, contraddistinti da dettagli tipici del marchio accompagnati da un’adeguata tecnologia, come schermo touch centrale di 12,3 pollici. Nessun cambiamento per il 2025, invece, per quanto riguarda la gamma dei motori della Mazda CX-60, che include sia l’unità ibrida plug-in a benzina che il mild hybrid a gasolio.