ESSELUNGA: smartphone Motorola mai visto ad un prezzo tanto basso

Esselunga ti sorprende ancora una volta con una promo imperdibile! Il protagonista? Il Motorola Moto G62 5G, un concentrato di tecnologia che ti farà innamorare. Immagina di guardare le tue serie preferite su uno schermo FHD+ da 6,49 pollici. Colori vividi, dettagli nitidi, tutto a portata di mano. Non c’è nulla di meglio per goderti i tuoi contenuti, che si tratti di video, foto o giochi. E la velocità? Ti lascerà senza parole. Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 480+ e ai suoi 6 GB di RAM, ogni tocco diventa magia. Apri le app, scorri i social, naviga online: tutto è immediato. E la batteria? Non ci sono sorprese qui, solo affidabilità. Con una capacità di 5000 mAh, hai l’energia che ti serve per tutto il giorno. Niente stress, solo divertimento. Acquistalo da Esselunga

Prezzo shock per uno smartphone da sogno da Esselunga

Ma quanto costa questa meraviglia da Esselunga? È qui che arriva la sorpresa più grande. Il Motorola Moto G62 5G è tuo a soli 119 euro. Sì, hai letto bene! Un prezzo stracciato per uno smartphone che offre così tanto. Sei un amante della fotografia? Allora preparati a scattare foto che lasceranno tutti a bocca aperta. La tripla fotocamera del Moto G62 cattura ogni momento con una definizione sorprendente. Panorami mozzafiato, primi piani perfetti, dettagli incredibili: ogni scatto sarà indimenticabile. E con la connettività 5G, condividere le tue creazioni diventa un gioco da ragazzi.

Foto, video, file: tutto viaggia alla velocità della luce. Non è fantastico poter avere così tanta potenza in tasca? Non perdere questa occasione. Corri in Esselunga, scopri il volantino e portati a casa il tuo nuovo compagno di avventure digitali. Il futuro è qui, ed è pronto a sorprenderti. Sei pronto a dire sì? Non lasciare che questa offerta scivoli via! Approfitta subito del prezzo pazzesco e rendi ogni giorno più smart con il Moto G62 5G. Esselunga ti aspetta con la tecnologia che cercavi! Tutte le promo sono sul sito web!