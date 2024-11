Samsung continua a innovare nel campo della smart home, annunciando importanti miglioramenti per la piattaforma SmartThings. L’azienda coreana ha introdotto una nuova homepage, pensata per offrire un’interfaccia più intuitiva e personalizzabile. Grazie all’integrazione con l’intelligenza artificiale, l’ app ora propone messaggi Insight, che forniscono notifiche in tempo reale sullo stato della casa. Ad esempio, se un dispositivo resta acceso quando nessuno è presente, SmartThings consiglierà di spegnerlo. Contribuendo così al risparmio energetico.

Tablet e PC al centro del sistema SmartThings di Samsung

Il design dell’applicazione è stato migliorata per garantire un certo grado di coerenza su tutti i dispositivi Samsung. Dai Galaxy agli elettrodomestici smart, passando per le smart TV. Tra le novità, emergono funzioni come il backup automatico e una visualizzazione mappa migliorata. I quali semplificano ulteriormente il controllo dei device domestici. Con queste innovazioni, Samsung punta così a rendere la gestione della smart home ancora più efficiente e alla portata di tutti.

Una delle principali novità introdotte riguarda il Galaxy Tab S10. Quest’ultimo, grazie al widget Home Insight, si trasforma in una dashboard personalizzabile per il controllo completo della casa. Tale funzionalità consente di accedere a tutte le informazioni di SmartThings in modo rapido e organizzato. In più anche i possessori di GalaxyBook5 possono usufruire di un’integrazione migliorata. È possibile infatti controllare accessori intelligenti senza interrompere le attività sul PC, migliorando l’efficienza e la comodità.

Infine, è stato introdotto un sistema di trasferimento dei dispositivi basato su QR code, che elimina la necessità di lunghe registrazioni manuali. Gli utenti quindi possono condividere rapidamente l’accesso, semplificando la configurazione e l’utilizzo.

SmartThings è disponibile su Galaxy Store e Google Play. Insomma, con questi aggiornamenti, Samsung dimostra, ancora una volta, il suo impegno nel migliorare l’esperienza d’uso generale. Offrendo soluzioni innovative che rendono la smarthome sempre più semplice e integrata nella nostra vita quotidiana.