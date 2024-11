RECENSIONE HYUNDAI i10 N line: city car ma con brio!

La Hyundai i10 N Line 2024 è una vettura compatta del segmento A che risulta compatta, pratica in città ma allo stesso tempo in grado di divertire con poco grazie alla sua leggerezza, al motore brioso, all’ottimo cambio manuale e ad una frenata efficace.

Design e costruzione

La versione “N Line” della nostra prova si distingue per elementi estetici più sportivi, come i paraurti più aggressivi, la griglia anteriore a nido d’ape, i cerchi in lega da 16 pollici, finiture rosso fuoco e doppio terminale di scarico cromato.

Nonostante le dimensioni compatte ha 5 porte ed è in grado di ospitare comodamente 4 adulti ed anche il baule ha una capienza interessante di 252 litri (peccato per quella cappelliera senza cordini davvero fastidiosa)

1 su 10

Dimensioni

Lunghezza: 370 cm

Larghezza: 174 cm

Altezza: 150 cm

Passo: 242 cm

Guida e Dinamica

La Hyundai i10 2024 è semplice da manovrare e parcheggiare, perfetta per l’uso urbano.

Questa piccola city car è in grado di regalare soddisfazioni anche quando si abbandona la città in cerca di curve: perfetta per le strette strade di montagna, dove risulta agile e poco ingombrante ed anche davvero divertente.

Lo sterzo è preciso e non risulta troppo leggero, come avviene su altre utilitarie e la taratura delle sospensioni della ” N Line” è leggermente più rigida rispetto alla i10 standard, senza sacrificare più di tanto il comfort.

Il motore 1.0 turbo 3 cilindri ha perso 10 CV rispetto la versione 2023, a cause dell’adeguamento alla normativa Euro 6E, fermandosi ora a quota 90 CV e 172 Nm di coppia. Si rivela essere un “frullino” divertente, con una spinta superiore alle aspettative, complici il peso ridotto (circa 1100 Kg) e l’ottimo cambio manuale a 5 rapporti.

Quest’ultimo si contraddistingue poi per una corsa corta e innesti piacevolmente contrastati.

Anche la frenata risulta davvero valida, con una corsa del pedale corta e spazi di arresto ridotti, anche al posteriore abbiamo dei bei freni a disco anziché dei tamburi molto diffusi per questa categoria e fascia di prezzo.

Tecnologia e comfort

A bordo troviamo un sistema di infotainment da 8 pollici con un’interfaccia forse un po’ semplice e basica ma intuitiva e con tasti fisici attorno al display e al volante.

Presenti Apple CarPlay e Android Auto, da usare con cavo.

Sotto il sistema multimediale troviamo anche una porta USB Type A, una Type C e una presa 12 Volt.

Presente anche il cruise control, purtroppo non di tipo adattivo.

Per quanto riguarda gli ADAS troviamo l’avviso di collisione (troppo prudente), il mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali (davvero troppo molesto).

Lo spazio a bordo è ben studiato, anche come portaoggetti, e c’è spazio anche per i più alti.

Il divanetto posteriore è dotato di attacchi ISOFIX ed è abbassabile in configurazione 60/40.

1 su 6

Conclusioni

La Hyundai i10 N Line è perfetta per chi cerca una city car compatta ma divertente, capace di emozionare nonostante non abbia certo prestazioni da capogiro.

Il prezzo è di circa 20 mila euro, più alto rispetto alle versioni standard, ma potrebbe essere una scelta ideale per giovani automobilisti o per chi vuole una auto cittadina briosa.