In un mercato sempre più competitivo, TIM ha deciso di distinguersi con un’offerta davvero interessante. Pensata, in particolare, per chi cerca un piano telefonico conveniente e completo. Con soli 6,99€ al mese, i nuovi clienti possono ottenere 150GB di traffico dati in 5G. Oltre che di minuti illimitati per le chiamate e 8GB dedicati al roaming in Europa. La promo si rivolge così a chi utilizza il telefono per lavoro oppure a a chi desidera una connessione stabile e veloce per il puro intrattenimento.

Una soluzione all’avanguardia: perché scegliere TIM?

L’attivazione è semplice e interamente digitale. Infatti non è necessario recarsi in negozio, basta ordinare una SIM o una eSIM direttamente sul sito ufficiale TIM. La procedura richiede poi pochi passaggi. È sufficiente scegliere la modalità di pagamento con carta di credito. Da qui completare una veloce videoidentificazione e attendere la consegna della scheda, che avviene in soli tre giorni lavorativi. Una volta ricevuta, la registrazione è pressoché immediata e potrete iniziare subito a utilizzare il piano.

Oltre al prezzo competitivo, questa promo si distingue anche per la qualità del servizio. La connessione 5G garantisce velocità elevate e stabilità. Un elemento essenziale per chi utilizza lo smartphone per videochiamate, streaming o gaming online. I 150GB inclusi nel piano offrono una generosa quantità di dati, ideale anche per chi fa un uso intensivo di internet. Inoltre, la possibilità di utilizzare 8GB in roaming rende l’offerta particolarmente vantaggiosa per chi viaggia in Europa. In quanto elimina la preoccupazione di costi aggiuntivi.

Per chi desidera ulteriori dettagli, il sito ufficiale TIM offre una sezione dedicata alla verifica della copertura del servizio 5G. In più è disponibile un servizio clienti efficiente, raggiungibile sia online che nei punti vendita fisici.

Non è solo un’opportunità per risparmiare. Ma anche e soprattutto per semplificare la gestione del proprio piano telefonico. Tale offerta si inserisce così tra le migliori attualmente disponibili sul mercato. Essa dimostra come sia possibile ottenere un servizio di qualità senza spendere cifre esorbitanti.