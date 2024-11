Mobile Full di Fastweb: la nuova offerta 5G con 200 GB al mese

Fastweb ha lanciato una nuova offerta pensata per chi vuole tanto traffico dati e una connessione davvero veloce. Si chiama Mobile Full e offre 200 GB in 5G, minuti illimitati verso tutti e 100 SMS, tutto a 9,95 € al mese. Una soluzione interessante per chi cerca un pacchetto completo e senza pensieri.

Attivare Mobile Full è semplice e può essere fatto online oppure chiedendo una chiamata gratuita per avere supporto. Fastweb offre anche l’opzione della eSIM, una scheda virtuale perfetta per chi preferisce evitare la SIM fisica. Se invece si opta per la SIM classica, la spedizione è gratuita. Per completare l’attivazione, basta avere SPID o la carta d’identità elettronica a portata di mano, ma si può anche seguire la classica videochiamata.

Fastweb: tutto all’insegna della trasparenza con costi ridotti e servizio di rete eccezionale

La cosa che piace di Mobile Full è la trasparenza: niente costi nascosti, nessun vincolo, e il prezzo di 9,95 € resta quello. L’unica spesa extra è di 10 €, che si paga solo all’inizio per attivare il piano. Poi, nessuna brutta sorpresa.

In più, Fastweb è stata premiata da Ookla come la rete mobile più veloce d’Italia per la quarta volta. Questo premio è un punto a favore per chi vuole una connessione stabile e rapida, ideale per guardare video, giocare online o navigare sui social senza intoppi.

Mobile Full è quindi una scelta pratica per chi vuole un pacchetto completo e tariffe chiare. Basta visitare il sito di Fastweb per scoprire di più o richiedere una chiamata gratuita per avere tutte le informazioni direttamente da un operatore. Almeno per il momento l’offerta è ancora disponibile ed include tutto ciò che è stato indicato. A poterla sottoscrivere sono tutti gli utenti, sia dei provider virtuali che dei gestori ordinari. Non ci sono inganni, non ci sono problemi: tutto è scritto in quest’articolo.