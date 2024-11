Esselunga: in OFFERTA FOLLE lo smartphone che non ti aspetti

Siete pronti a stupirvi mentre riempite il carrello? Esselunga continua a sorprendere con promozioni che vanno oltre i classici prodotti alimentari. Lo store è una sorpresa infinita di prodotti disposti in una miriade di scaffali pronti a stupirvi. Le promozioni sono probabilmente le migliori in circolazione e non soltanto sui soliti acquisti di quando si fa la spesa, no! Esselunga ha tutta una corsia dedicata ai prodotti tech più validi ed eccezionali. Il meglio? I prezzi! Le sue promo assurde sono assolutamente da scoprire prima della loro scadenza.

Esselunga ti regala ancora una volta il meglio

Il Motorola Moto G62 5G è disponibile in super offerta Esselunga a soli 119 euro! Ma cosa rende il Moto G62 5G così speciale? Inizia tutto dal suo display FHD+ da 6,49 pollici. I suoi colori brillanti e i dettagli nitidi trasformeranno ogni video e foto in un’esperienza spettacolare. Che dire delle prestazioni? Con un processore Qualcomm Snapdragon 480+ e ben 6 GB di RAM, questo smartphone ti offrirà velocità e fluidità mozzafiato. Aprire app, navigare sui social o giocare non è mai stato così scorrevole! Un’occasione unica per portare a casa tecnologia di qualità senza svuotare il portafoglio.

E se sei sempre in movimento, non preoccuparti! La batteria da 5000 mAh di questo grandioso smartphone ora in promo da Esselunga ti garantirà un’intera giornata di autonomia. Non è fantastico non doversi più preoccupare della carica del telefono? La connettività 5G ti consentirà poi di scaricare e condividere contenuti a una velocità impressionante. Non dimentichiamoci della fotocamera! Il Moto G62 5G è dotato di una tripla fotocamera che ti permetterà di catturare ogni momento in alta definizione. Dai panorami alle macro, ogni scatto sarà un capolavoro. Ami condividere i tuoi ricordi sui social? Con il 5G lo farai in un batter d’occhio! Acquistalo ora da Esselunga!

Quindi, la domanda è: perché aspettare? Con 119 euro, il Moto G62 5G è l’affare del momento. Chi l’avrebbe mai detto che Esselunga potesse offrirti anche la tecnologia di ultima generazione? Corri subito a scoprire l’offerta nel punto vendita più vicino o sul volantino online!