Apple iPhone 15 resta ancora oggi uno degli smartphone più attesi e richiesti dal pubblico, proprio per la sua capacità di garantire ugualmente prestazioni al top, nonostante la spesa sia sostanzialmente molto ridotta rispetto al lancio originario, e sia presente sul mercato da qualche anno ormai.

Lo smartphone raggiunge dimensioni di 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore, con un peso di 171 grammi, ciò permette al consumatore di fruire di un display da 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione 1179 x 2556 pixel, appoggiandosi su un bellissimo Super Retina XDR OLED che raggiunge prestazioni ben superiori al normale, ed oltretutto è protetto con Ceramic Shield contro gli urti ed i graffi.

Apple iPhone 15: la promozione che nessuno si aspettava

Apple iPhone 15 costa sempre meno su Amazon, infatti in questi giorni la promozione che tutti stanno aspettando è finalmente arrivata, il prezzo di vendita dello smartphone scende di quasi 200 euro rispetto al listino, permettendo al consumatore di investire circa 701,99 euro per il suo acquisto, in confronto al valore iniziale di 879 euro. Se volete effettuare l’ordine, collegatevi subito qui.

Nell’avvicinarvi a questo prodotto dovete comunque sapere che la memoria interna è di 128GB, e che sopratutto non potrà in nessun modo essere incrementata con l’ausilio di una microSD, per questo motivo resterà uguale per tutta la vita del prodotto stesso. All’interno della confezione, da ormai qualche anno purtroppo, non è più presente un alimentatore, di conseguenza sarà necessario acquistarlo a parte; cosa diversa per il cavo di ricarica, il connettore USB-C, infatti ricordiamo che da iPhone 15 non è più presente il lighting, viene fornito in dotazione da Apple stessa. La spedizione a domicilio viene gestita da Amazon, lo smartpohne è completamente sbrandizzato, il che vi permetterà di ricevere aggiornamenti direttamente dal produttore.