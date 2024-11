Sonos ha diffuso i propri risultati finanziari per l’intero anno fiscale. Quest’ultimi hanno confermato una ripresa parziale per l’azienda. Eppure, i problemi legati alla nuova versione della sua app mobile continuano a riflettersi negativamente sui conti. I ricavi di Sonos sono scesi dell’8% rispetto all’anno precedente. Un calo attribuibile a una domanda più debole e ai problemi tecnici connessi al recente rilascio dell’app. Come riportato dall’azienda stessa.

Sonos: ripercussioni economiche

Come è noto, all’inizio del 2024, l’azienda ha introdotto una nuova versione della sua app mobile. Anche se lo scopo era migliorare l’esperienza degli utenti, sono stati riscontrati numerosi bug. Quest’ultimi hanno generato malcontento tra i clienti, inducendo l’azienda a investire 4 milioni di dollari per riparare la piattaforma e recuperare le funzionalità. Sonos ha già rilasciato 16 aggiornamenti software. Ristabilendo circa il 90% delle funzioni originarie.

Il CEO di Sonos, Patrick Spence, ha riconosciuto pubblicamente le problematiche riscontrate con l’app. Inoltre, ha illustrato una serie di misure preventive, tra cui test più rigorosi e una maggiore trasparenza verso i clienti. Non tutte le iniziative proposte sono state accolte in modo positivo.

In tale contesto, Sonos ha registrato ricavi pari a 1.518,1 milioni di dollari. Con un margine lordo GAAP del 45,4%. E una perdita netta di 38,1milioni di dollari. Il risultato netto non-GAAP ha evidenziato un utile pari a 71,4 milioni di dollari. Mentre l’EBITDA rettificato è stato di 107,9milioni. Per il quarto trimestre, i ricavi sono stati di 255,4milioni. Con una perdita di 53,1milioni.

Sonos, reduce da un anno turbolento, punta a ricostruire la fiducia dei clienti attraverso maggiore trasparenza e qualità. La società illustrerà le strategie e le previsioni per il nuovo anno nella prossima conference call. Con l’obiettivo di superare le difficoltà recenti e rilanciare la propria immagine. Considerando lo stato attuale delle cose non resta che attendere per capire come si evolverà questa controversa situazione.