Le offerte Amazon coinvolgono anche i prodotti da gaming, infatti in questi giorni gli utenti possono pensare di acquistare un monitor da gaming HP Omen 27qs, un modello da 27 pollici di diagonale, un pannello IPS LCD con rapporto d’aspetto in 16:9, ma soprattutto una risoluzione massima in QHD, che viene a sua volta affiancata dalla presenza di 240Hz in termini di refresh rate ed un tempo di risposta minimo: solo 1 millisecondo.

La luminosità massima che gli utenti possono raggiungere è di 400 nits, più che sufficiente per l’utilizzo nella maggior parte degli ambienti, il pannello presenta trattamento antiriflesso, ed è perfettamente compatibile con la tecnologia di ultima generazione: AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync, utilissime per gestire al meglio le grandi richieste in termini proprio di frame rate elevato che i giochi potrebbero portare, o anche le console di nuova generazione.

Monitor da gaming HP al prezzo più economico

Tutti possono finalmente mettere le mani su un monitor da gaming di qualità, senza essere costretti ad un investimento decisamente importante: il prezzo di vendita di listino del dispositivo in oggetto è di 510 euro, ma per assecondare le esigenze e le necessità dei consumatori, Amazon ha ridotto la spesa di circa 160 euro, cosicché si possano investire 349 euro per il suo acquisto a questo link.

Il monitor può eventualmente essere attaccato al muro, sfruttando l’aggancio vesa da 100 x 100 millimetri, allo stesso tempo sono presenti vari connettori che permettono il rapido collegamento di dispositivi di vario genere: due porte HDMI 2.0 per console, computer e simili, a cui si aggiunge due USB-A superspeed da 5Gbps, per poi spaziare verso un HUB USB Type-B, oppure una displayport 1.4, ma anche un jack audio da 3,5mm con 2 altoparlanti da 3 watt integrati.