Il nuovo SoC di MediaTek, il Dimensity 9400 sta iniziando a far parlare di sé e nello specifico in rete stabilizzando trapelare i risultati dei primi benchmark ai quali è stato sottoposto, quello di cui vi parliamo oggi è un risultato in diretta concorrenza verso il processore Apple A18 Pro che vede il primo trionfare in maniera evidente rispetto al secondo andando a ridisegnare il concetto di efficienza energetica dal lato GPU, la GPU integrata infatti riesce a superare quella di Apple ed è costituita dalla Arm Immortalis G925 a 12 core, dal lato CPU, invece i chip Apple continua a prevalere.

Il test e i risultati

Nel dettaglio la prova di ray-tracing Solar Bay di 3DMark, ha visto il chipset registrare un punteggio di 11.817 con un consumo di energia di 11,4W, superando l’A18 Pro di Apple che invece si è fermato a 8.587 con un consumo di 11,1W, tali risultati opportunamente normalizzati mostrano un miglioramento nell’efficienza pari al 30% in favore del chip MediaTek.

Come se non bastasse non è l’unico scenario in cui questo nuovo chip riesce a superare quello di Apple, nel test WildLife Extreme, il processore in questione riesce a battere quello Apple sia in termini di prestazioni che in termini di efficienza, riuscendo addirittura a consumare meno pur offrendo prestazioni maggiori.

Si tratta di risultati senza alcun dubbio promettenti che obbligano Apple a fare un passo in avanti per quanto riguarda i propri processori per riuscire a competere in modo costante nel mercato, fino a questo momento sembra che le decisioni architetturali portate avanti dall’azienda taiwanese si stanno dimostrando vincenti.

Ovviamente servirà anche attendere i risultati di Qualcomm che con il proprio Snapdragon 8 Elite vorrà dire la sua e sicuramente lo farà, sicuramente però MediaTek ha fatto un ingresso decisamente ad effetto nel mondo delle CPU top di gamma che ha colto tutti di sorpresa.