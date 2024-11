L’operatore telefonico virtuale Very Mobile continua a stuzzicare l’attenzione dei suoi ex clienti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di riproporre a questi ultimi una super offerta di rete mobile, ovvero Very 4,99 Winback. Si tratta, come da tradizione dell’operatore, di un’offerta davvero eccezionale e che arriva ad includere ogni mese una grande quantità di giga ore navigare ad un super prezzo. Vediamo qui di seguito i dettagli di questa offerta.

Very Mobile, super promo per i suoi ex clienti a basso costo

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile potranno ritornare attivando una super offerta. Come già accennato in apertura , ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Very 4,99 Winback. Quest’ultima è un’offerta davvero eccezionale, con un elevato rapporto tra qualità e prezzo.

Nello specifico, il bundle di questa offerta include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati. Questi ultimi sono validi per navigare sulle reti 4G di WindTre ad una velocità massima pari a 30 mbps in download e 30 mbps in upload. Oltre a questo, il bundle di questa offerta include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

Come già detto, si tratta di un’offerta davvero conveniente e a basso costo. Gli utenti dovranno infatti sostenere un costo di soli 4,99 euro al mese. Come spesso succede, l’operatore sta avvisando gli ex clienti interessati tramite una nuova campagna SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore virtuale Very Mobile ai suoi ex clienti.

“Che ne dici di 200 Giga, minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese PER SEMPRE? Ti basta tornare in Very entro il 25/11. Attivazione e SIM sono Gratis. Per info e condizioni e per approfittarne utilizza il codice coupon […] su verymobile.it/promo-499c o nei negozi Very.”