Come dice il detto, a volte ritornano, ed è questo il caso per l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile. A partire dalla giornata del 14 novembre 2024, infatti, l’operatore ha deciso di rendere nuovamente disponibile all’attivazione uno dei suoi cavalli di battaglia. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta all’offerta rete mobile denominata Kena 4,99 Flash 100 Online. Non bisogna illudersi, però, perché l’offerta in questione sarà disponibile soltanto per pochi altri giorni.

Kena Mobile, ritorna a grande richiesta la super promo Kena 4,99 Flash 100 Online

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di riproporre l’attivazione di uno dei suoi cavalli di battaglia. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super offerta di rete mobile denominata Kena 4,99 Flash 100 Online. Quest’ultima è stata una delle offerte più interessanti proposte finora dall’operatore e ora ritorna per qualche altro giorno.

Gli utenti interessati, in particolare, avranno tempo per attivarla dal 14 al 19 novembre 2024. L’operatore potrebbe decidere di prorogarne ulteriormente la disponibilità, ma per il momento non abbiamo notizie certe. Quel che è certo è che ci troviamo di fronte ad un’offerta eccezionale e a basso costo. Il suo bundle mensile è infatti decisamente ricco per il suo prezzo.

Attivando questa offerta, infatti, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G ma non solo. Gli utenti avranno infatti a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Come suggerisce anche il nome dell’offerta, il costo da sostenere sarà pari a 4,99 euro al mese. L’offerta sarà attivabile online soltanto dai nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali.

Vi terremo aggiornati se l’operatore dovesse decidere di prorogare ulteriormente la disponibilità dell’offerta mobile Kena 4,99 Flash 100 Online.