Iliad fila dritto con le sue promo Giga 120, 180 e 250 con il 5G

Quando Iliad decide di fare sul serio c’è poca strada da percorrere per tutti gli altri gestori e questo si vede proprio dalle offerte proposte. Il gestore nel corso del tempo è stato in grado di mettere sotto aziende ben più navigate nel settore, continuando per la sua linea. Al momento di offerta disponibili ce ne sono addirittura tre, tutte presenti sul sito ufficiale e tutte disponibili per chiunque decida di sottoscriverle.

In questo momento infatti Iliad mette a disposizione di ogni utente le sue tre promo Giga. La particolarità di queste soluzioni è certamente quella di garantire minuti, messaggi e tanti giga ogni mese, peraltro con prezzi bassissimi. L’obiettivo è quello di guadagnare ancora più clienti, arrivando a quota 12 milioni in breve tempo.

Iliad: la nuova promo incrementa le possibilità, eccone ben tre tutte disponibili

La prima è Giga 120, che per 7,99€ al mese offre 120 GB in 4G, minuti e SMS senza limiti. Questa tariffa è per nuovi utenti, ma i già clienti possono sceglierla se attualmente hanno un’offerta inferiore a 7,99€.

Non mancano le richieste per il 5G ed è proprio per questo che in quei casi bisogna puntare sulle altre due offerte, ovvero Giga 180 e Giga 250. La prima di queste due consente di avere ogni mese ben 180 GB in 5G con minuti ed SMS senza limiti. Il prezzo è di soli 9,99€ al mese. La Giga 250 invece propone 250 GB in 5G a 11,99€ al mese.

Inoltre, se scegli la Giga 180 o Giga 250, puoi avere la fibra ottica a casa a 19,99€ al mese invece dei soliti 24,99€. Questo è utile per chi vuole connessione veloce anche a casa.

In sintesi, Iliad offre piani chiari e con tanti dati, così puoi navigare con tranquillità e avere sempre sotto controllo la spesa. Grazie a queste soluzioni, le ultime due in particolare siccome vanno da 9,99 € al mese a salire, si può avere anche uno sconto sulla fibra ottica.