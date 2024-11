Boston Dynamics ha presentato una nuova dimostrazione del suo robot umanoide Atlas. Quest’ultimo è ora completamente elettrico. Nella presentazione vengono illustrate le notevoli capacità di Atlas nel gestire compiti lavorativi reali. Il modello più recente di Atlas rappresenta un’evoluzione importante rispetto alla precedente versione. Oggi, il robot non solo può eseguire movimenti complessi. È anche in grado di svolgere compiti lavorativi con una precisione e una capacità di adattamento ai cambiamenti ambientali sorprendenti. Atlas è progettato per rispondere in tempo reale alle variabili che potrebbe incontrare sul luogo di lavoro. Un aspetto che rende possibile una maggiore efficienza e affidabilità in attività che richiedono una certa sensibilità e intelligenza motoria.

Atlas presenta le sue nuove caratteristiche

Una delle innovazioni principali della nuova versione del robot è l’introduzione di appendici simili a dita. Una caratteristica che consente una manipolazione più raffinata e accurata degli oggetti. In particolare, spicca un dito rotante che può muoversi dalla parte inferiore alla superiore della “mano” robotica. Ciò rende possibili sollevamenti e spostamenti di oggetti con una destrezza impensabile per un robot umanoide fino a pochi anni fa.

La completa transizione all’alimentazione elettrica ha migliorato ulteriormente le performance di Atlas. Dettaglio che lo rende una soluzione più sostenibile ed efficiente. Tale scelta tecnologica rappresenta un passo importante verso un futuro in cui i robot saranno in grado di affiancare l’uomo in vari contesti lavorativi.

A tal proposito, è importante sottolineare che Boston Dynamics non è più l’unica azienda a sviluppare robot con simili capacità. Negli ultimi anni si sono moltiplicate le realtà impegnate nella creazione di robot umanoidi. Aziende come Unitree stanno proponendo modelli di robot casalinghi e industriali a prezzi più accessibili. Come dimostra il loro umanoide G1, acquistabile per circa 16.000 euro. Tale diversificazione del mercato riflette una vera rivoluzione nell’ambito della robotica, rendendo sempre più possibile l’integrazione di automi nella nostra quotidianità e in numerosi settori professionali.