Android 16: torna la personalizzazione delle icone sulla Home

Google potrebbe riportare su Android 16 una funzione che molti utenti aspettavano: la possibilità di cambiare la forma delle icone sulla schermata principale. Per chi ama personalizzare il proprio smartphone, questa è una grande notizia. Negli ultimi aggiornamenti, Google aveva rimosso questa opzione, lasciando molti utenti un po’ delusi. Cambiare forma alle icone rende la schermata principale più divertente e unica, quindi molti fan di Android sperano che questa funzione torni a disposizione con il prossimo aggiornamento.

Android 16 vuole riportare la personalizzazione delle icone: ecco cos’è

Usando una funzione del genere, gli utenti possono modificare la forma delle icone. Tutte le applicazioni infatti possono vedere la loro icona diventare quadrata o circolare, scegliendo magari anche le altre forme come il classico quadrato dagli angoli arrotondati o a goccia. Gli utenti Android hanno rimpianto per lungo tempo una funzionalità di questo tipo, proprio perché rispecchia in pieno il sistema operativo, da sempre noto per le sue opportunità di personalizzazione.

Perché era stata rimossa

Google ha rimosso questa funzione per rendere più semplice l’esperienza d’uso. Inizialmente l’obiettivo era quello di non offrire troppe opportunità di personalizzazione. Ai vertici si pensava infatti che tutto ciò potesse creare confusione o magari mettere in difficoltà chi invece preferisce uno stile più classico e lineare. Allo stesso tempo però tale scelta non è piaciuta a più utenti, i quali amavano tale opportunità.

Cosa sappiamo di Android 16

Non ci sono ancora dettagli ufficiali su Android 16, ma le indiscrezioni parlano di un possibile ritorno della personalizzazione delle icone. Google sta lavorando a nuove funzioni e miglioramenti per offrire agli utenti Android un’esperienza sempre più su misura. Se la personalizzazione delle icone tornerà, sarà un segnale che Google ascolta le richieste degli utenti e cerca di offrire loro più opzioni per rendere unico il loro smartphone.

Ora però, per chi ama il mondo Android e vuole un telefono che rispecchi il proprio stile, il ritorno di questa funzione sarebbe un’ottima notizia.