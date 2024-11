Un prezzo davvero di tutto rispetto per una soundbar Samsung che vuole assolutamente fare la differenza nel mercato, mettendo a disposizione del consumatore ottime specifiche tecniche, con un prezzo di vendita comunque sufficientemente ridotto.

Il modello in questione è l’HW-C430/ZF, appunto della serie C, si tratta di una set composto da due componenti: una soundbar, che generalmente viene posizionata esattamente al di sotto del televisore, ed un subwoofer, da mettere a terra nelle vicinanze della suddetta. Disponibile sul mercato dal 2023, riesce a garantire un audio a 2.1 canali, con un suono ricco e puro, dotato a sua volta di bassi molto profondi, che risultano essere ideali per riuscire a guardare film e serie TV senza alcuna difficoltà (essendo compatibile anche con DTS Virtual:X).

Soundbar Samsung in super sconto su Amazon

L’acquisto su Amazon è disponibile ad un prezzo estremamente conveniente, infatti dovete sapere che il prodotto è di base in vendita a 199 euro, cifra che periodicamente era già stata abbassata dall’azienda, fino ad arrivare ad un valore minimo di 129 euro. Essendo un periodo molto importante per le vendite, Amazon ha deciso di compiere un ulteriore passo in avanti verso il consumatore, riducendo la spesa di altri 30 euro, fino ad arrivare a soli 99 euro. Completate l’ordine premendo qui.

Le dimensioni sono complessivamente più che allineate con gli standard del settore, la sola soundbar, ad esempio, raggiunge 85,88 x 7,5 x 5,9 centimetri, con un peso di 5,9 kg, al cui interno comunque troviamo 3 speaker differenti dal volume massimo più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, e dalla resa decisamente valida. E’ presente una modalità Notte, definita a prova di bambino, che porta ad un abbassamento del volume ed una compressione dei bassi in modo completamente automatico.