Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ rappresenta la versione plù performante e costosa di uno smartphone che punta molto forte sul cercare di offrire al consumatore finale un design di alta qualità, e specifiche tecniche che nessuno si sarebbe mai aspettato in tale fascia di prezzo.

Il dispositivo ha dimensioni di 161,4 x 74,2 x 8,9 millimetri, con un peso di 204,5 grammi, con anche resistenza all’acqua e agli agenti atmosferici, sotto il cofano trova posto un processore MediaTek Dimensity 7200, che viene affiancato dalla presenza di una GPU Mali-G610 MC4, con anche 8GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna (che però non sono espandibili). Il display, invece, è da 6,67 pollici di diagonale, con una risoluzione di 1220 x 2712 pixel, ed anche una densità di pixel pari a 446 ppi, appoggiandosi perfettamente sulla tecnologia OLED con 120Hz di refresh rate.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+: l’offerta su Amazon è da pazzi

Spendere poco sull’acquisto di Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ è davvero possibile proprio in questi giorni su Amazon, per quanto riguarda la versione corrente, il valore di listino di 449 euro viene ridotto del 31%, fino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 311,99 euro. Collegatevi subito qui per effettuare l’acquisto.

Il comparto fotografico rappresenta a tutti gli effetti un must da non sottovalutare, essendo composto da 3 sensori nella parte posteriore: un principale da 200 megapixel, seguito poi da un ultragrandangolare da 8 megapixel, oppure un effetto bokeh da 2 megapixel. Gli scatti vengono realizzati complessivamente a 16330 x 12247 pixel, con un angolo di ripresa massimo di 120 gradi, ed una fotocamera frontale di 16 megapixel. I video, al contrario, possono essere realizzati al massimo in 4K a 30fps, mentre la batteria da 5000mAh riesce a completare perfettamente l’esperienza con una buona usabilità quotidiana.