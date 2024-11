WhatsApp rilascia di continuo nuovi aggiornamenti e miglioramenti. La piattaforma cerca di rispondere alle esigenze degli utenti con nuove funzioni di personalizzazione. A tal proposito, WhatsApp ha iniziato a introdurre la possibilità per alcuni utenti di personalizzare liste di contatti e chat. Ciò integrando filtri aggiuntivi rispetto a quelli già disponibili. Inoltre, le novità stanno per essere integrate anche nella versione web del software.

WhatsApp: le novità in arrivo per le liste

Nell’ultima versione web della piattaforma è stata infatti rilevata una nuova funzione per la gestione di liste e filtri personalizzati. Al momento, gli utenti desktop non possono beneficiare appieno delle funzionalità disponibili nell’app mobile. Presto però tale limitazione potrebbe essere superata. WhatsApp sta infatti sviluppando un sistema di sincronizzazione tra le due piattaforme. Ciò permetterebbe agli utenti di accedere alle liste create su mobile anche dal client web e viceversa. In futuro, quindi, si potranno gestire le liste personalizzate indifferentemente dalla versione in uso. Senza dover sincronizzare manualmente le modifiche.

La nuova funzionalità è non è ancora accessibile al pubblico. Al momento del suo rilascio, offrirà un’esperienza unificata tra piattaforme. Per organizzare al meglio le proprie chat. Ciò migliorando anche la produttività di chi utilizza WhatsApp su più dispositivi. Gli utenti che creano liste o filtri su uno dei due client li ritroveranno in automatico anche sull’altro. Rendendo l’esperienza su WhatsApp più flessibile e adattabile alle esigenze individuali.

Un’ulteriore novità introdotta di recente riguarda la gestione delle bozze dei messaggi. WhatsApp ha aggiunto una funzione che segnala le bozze nelle chat, sia su dispositivi Android sia iOS. La funzione rende più semplice individuare i messaggi iniziati, ma non ancora inviati. Le chat con bozze, infatti, vengono posizionate nella parte alta dell’elenco. Inoltre, le bozze rimangono visibili anche dopo la chiusura dell’app. Consentendo agli utenti di riprendere la scrittura dei messaggi quando lo desiderano. Al momento, non è chiaro per quanto tempo le bozze restino disponibili, ma si tratta di una funzione molto utile per evitare di dimenticare risposte parzialmente scritte.