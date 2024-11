L’ultima frontiera per quanto riguarda il mondo delle truffe online è diventato purtroppo per tutti gli utenti WhatsApp, i truffatori hanno infatti capito di poter sfruttare il social messaggistica istantanea per attaccare gli utenti ignari nel tentativo di ingannarli e portarli a consegnare dati primari, importanza con le loro stesse mani.

Questo cambio di strategia deriva dal fatto che WhatsApp permette di raggiungere virtualmente chiunque con estrema facilità aprendo ad una platea di potenziali vittime pressoché infinita, tutto ciò ovviamente fa gola ai truffatori che possono così massimizzare le loro possibilità di successo aumentando incredibilmente il numero di tentativi grazie all’aumentato numero di prede.

Dunque recentemente WhatsApp sta assistendo alla circolazione di numerosi messaggi truffaldini pensati proprio per ingannare chi li legge e farli consegnare con le proprie mani i propri dati sensibili con conseguenze eventuali per la loro privacy a dir poco devastanti, anche in Italia questi messaggi hanno iniziato a circolare molti utenti ce li stanno segnalando, vediamo insieme qualche dettaglio in più per imparare a difenderci.

Truffa con un messaggio

Questi messaggi truffaldine che stanno arrivando recentemente agli utenti italiani e esordiscono sotto forma di una richiesta di tempo e attenzione a cui fa seguito poi l’arrivo di ulteriori messaggi che promettono lavoro e guadagni online con estrema facilità o peggio consistono in tentativi di ritratto davvero molto insidiosi.

Ovviamente l’obiettivo dei truffatori è quello di portarvi a dichiarare i vostri dati sensibili con l’inganno, dunque ciò che non dovete fare è quello di scrivere dettagli legati alla vostra persona e anzi non rispondete proprio al messaggio bloccando immediatamente chi ve l’ha mandato, spesso si tratta di numeri non presenti nella vostra lista contatti e con prefissi decisamente poco comuni, anche la provenienza geografica del messaggio è spesso poco comune, controllate la presenza di questi dettagli e nel caso non fidatevi è bloccato immediatamente tutto.