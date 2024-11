Roborock Q5 Pro+ è un robot aspirapolvere che vuole catturare su di sé l’attenzione dei tantissimi consumatori interessati all’acquisto di un prodotto dello stesso tipo, capace comunque di garantire ottime prestazioni generali, ma senza richiedere un esborso di denaro eccessivo.

Il modello di cui vi parliamo oggi è disponibile direttamente su Amazon, ed all’interno della propria confezione include, oltre al robot aspirapolvere vero e proprio, anche una comoda stazione di ricarica, che funge anche da svuotamento automatico. Con tale definizione si va infatti ad indicare la possibilità di svuotare in completamente autonomia il contenitore della polvere da 180ml (interno al device), in modo da non dover provvedere manualmente a tale operazione.

Robot aspirapolvere: l’offerta pazza su Amazon sul prodotto Roborock

La spesa per l’acquisto di questo bellissimo Roborock Q5 Pro+ non potrebbe essere più bassa, essendo a tutti gli effetti un prodotto che viene scontato a soli 429,99 euro, partendo comunque da un valore consigliato di 549 euro. La riduzione, applicata in automatico da parte di Amazon stessa, corrisponde all’incirca al 22% del listino. A questo punto è necessario applicare il coupon che potete trovare in pagina, pari ad altri 130 euro di sconto, fino ad arrivare a 299 euro. Se volete acquistare il prodotto, vi potete collegare qui.

L’autonomia di questo robot aspirapolvere rispecchia perfettamente le aspettative dei consumatori, potendo raggiungere complessivamente fino a 240 minuti di utilizzo continuativo, ed integrando la funzione che gli permette di tornare alla base, per ricaricarsi il necessario per completare la pulizia degli ambienti. La spazzola duoRoller impedisce che i capelli o i peli degli animali vadano ad attorcigliarsi nella parte inferiore, facilitando di molto la pulizia stessa. Il prodotto può essere facilmente controllato tramite l’applicazione mobile, disponibile sia per iOS che per Android.