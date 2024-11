Giusto l’altro giorno il colosso giapponese Sony ha fatto spazio sul suo catalogo di PlayStation Plus. Ora, l’azienda ha finalmente svelato i nomi dei videogiochi che sono in arrivo per il mese di novembre 2024 per tutti gli abbonati ai servizi di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Si tratta come sempre di videogiochi molto interessanti e super apprezzati dagli utenti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, ecco i videogiochi di novembre 2024

Il colosso giapponese Sony si prepara ad aggiornare il vasto catalogo dedicato a tutti i suoi utenti abbonati ai servizi di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Come già accennato in apertura, infatti, giusto qualche giorno fa l’azienda ha liberato un po’ di spazio dal catalogo, rimuovendo alcuni videogiochi datati e presenti da molto tempo.

Ora, in particolare a partire dal prossimo 19 novembre 2024, gli utenti potranno scaricare gratuitamente senza costi aggiuntivi ben 17 videogiochi in totale, di cui cinque riservati esclusivamente agli abbonati a PlayStation Plus Premium. In ogni caso, si tratta di videogiochi di rilievo disponibili in alcuni casi sia per la console da gaming PS4 sia per la console da gaming PS5.

PlayStation Plus Extra- videogiochi in arrivo a novembre 2024

• Grand Theft Auto V | su PS4 e su PS5

• Dying Light 2: Stay Human | su PS4 e su PS5

• Like a Dragon: Ishin | su PS4 e su PS5

• MotoGP 24 | su PS4 e su PS5

• The Sims 4 Vita Sull’Isola | su PS4

• Digimon Survive | su PS4

• Overcooked! All You Can Eat | su PS4 e su PS5

• Stick Fight: The Game | su PS4

• Clash: Artifacts of Chaos | su PS4 e su PS5

• Killer Frequency | su PS4 e su PS5

• Hungry Shark World | su PS4

• Chivalry 2 | su PS4 e su PS5

PlayStation Plus Premium- videogiochi in arrivo a novembre 2024

• Synapse | con PS VR2

• Blood Omen: Legacy of Kain | su PS4 e su PS5

• Blood Omen 2 | su PS4 e su PS5

• Resistance: Fall of Man

• Resistance 2