Nothing ha da poco lanciato la seconda beta pubblica di NothingOS 3.0. Ovvero la nuova versione del sistema operativo basata su Android 15, per il modello Phone (2a). Oltre a questo dispositivo di fascia media, anche il Phone2, il top di serie, sta sperimentando l’ OS 3.0, anche se solo tramite la prima versione della beta. A partire da dicembre, l’azienda ha annunciato che l’aggiornamento sarà disponibile anche per altri modelli, come il Phone1 e il Phone2a Plus. Dando così la possibilità a un numero maggiore di persone di scoprire le ultime novità disponibili.

Nothing Phone: fotocamera migliorata e nuove funzioni per le app

L’Open Beta 2 per Nothing Phone (2a) introduce diverse nuove funzionalità. Tra queste spiccano i “widget condivisi”. Una funzione innovativa che permette di interagire con parenti e amici direttamente dalla schermata home, visualizzando i loro widget e inviando reazioni. Al momento, questa opzione è attiva solo tra dispositivi Nothing e consente la condivisione esclusiva di widget-foto in formato quadrato. Ma la società sta lavorando per estendere il supporto anche ad altri tipi di widget. In aggiunta, Nothing ha rifinito le animazioni per le impostazioni rapide, migliorando transizioni e interazioni. Soprattutto nel caso delle animazioni di swipe e del file Bluetooth, per un’esperienza d’uso più scorrevole.

L’aggiornamento in atto apporta importanti miglioramenti alla fotocamera. Tra cui una maggiore stabilità durante il passaggio tra le diverse modalità.

Altre novità riguardano il sistema di gestione delle applicazioni. La nuova beta infatti include una gestione complessiva delle app più precisa. Con un ordinamento automatico che si adatta all’uso dell’utente, facilitandogli la navigazione. In più è stata migliorata la frequenza di aggiornamento per PUBG, ora a 90Hz, per un’esperienza di gioco più fluida. Una nuova guida aiuterà a scoprire le funzioni pop-up. Mentre diverse correzioni di bug e miglioramenti generali completano il tutto. Entro fine anno, la beta sarà estesa agli altri modelli, ampliando la disponibilità di Nothing OS 3.0 su tutta la serie.