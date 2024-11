Nonostante manchi ancora un anno alla presentazione della KIA EV4, non mancano novità riguardanti questo modello a cui la casa automobilistica coreana sta lavorando. Un veicolo che, come tutti gli altri, punta ad arrivare sul mercato con una serie di caratteristiche in grado di competere senza problemi.

Come sappiamo la casa automobilistica KIA ha avviato un’importante strategia che prevede un vero e proprio ampliamento della sua gamma di vetture elettriche. Non dimentichiamo che il lancio della nuova EV3 rappresenta solamente l’inizio di un futuro ricco di novità. Scopriamo dunque in questo nuovo articolo alcuni nuovi dettagli sulla prossima EV4.

KIA EV4: la casa coreana continua a lavorare sui test

Quale momento più importante se non quello che vedono una vettura protagonista nella fase di test? Non a caso, infatti, durante i test i costruttori hanno finalmente il modo di analizzare effettivamente prestazioni ed eventuali problematiche che possono essere ottimizzate prima dell’arrivo di un veicolo sul mercato. Proprio nelle scorse ore, la EV4 stava svolgendo una sessione di test sul circuito del Nürburgring.

Ricordiamo che la nuova KIA EV4 si basa sulla piattaforma E-GMP del Gruppo Hyundai, piattaforma che il costruttore ha già implementato su altri modelli del brand. Per quel che riguarda le specifiche tecniche, i dettagli finora diffusi purtroppo sono quasi inesistenti. Alcune indiscrezioni rivelano che la EV4 potrebbe ospitare gli stessi motori presenti sulla KIA EV3 e, dunque, un’unità da 150 kW con una batteria o da 58,3 kWh o 81,4 kWh.

Dal punto di vista del design, le foto spia diffuse nelle scorse ore consentono di avere un’idea di come sarà. Per il frontale non passano inosservati alcuni elementi che ricordano inevitabilmente il look della EV5 e EV9, come ad esempio i fari alti. All’interno non mancherà tutta la tecnologia indispensabile per avere il meglio dell’esperienza d’uso. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.