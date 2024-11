Kena Mobile si distingue per offrire soluzioni vantaggiose, convenienti e senza sorprese sgradevoli. Alcune delle offerte includono il primo mese gratuito e si attivano senza costi di registrazione. Rendendosi ancora più attraenti per chi cerca flessibilità e risparmio. Le offerte Kena non presentano vincoli né costi celati. In tal modo permettono agli utenti di recedere senza penali qualora non fossero soddisfatti del servizio.

Kena Mobile: scopriamo tutti i vantaggi

La trasparenza del servizio si combina con una serie di servizi inclusi. Tra cui il blocco automatico dei servizi a pagamento, la funzione “Lo sai di Kena” per non perdere chiamate e l’opzione hotspot per condividere la connessione dati. La portabilità del numero è sempre gratuita e avviene entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Kena Mobile sfrutta la rete di TIM con copertura e prestazioni elevate. Con la connessione in 4G copre il 99% del territorio nazionale. Grazie alla tecnologia VoLTE, gli utenti possono effettuare chiamate con qualità audio elevata anche mentre navigano in rete. Per chi sceglie l’opzione di ricarica automatica, Kena offre un bonus di 100 GB di traffico aggiuntivo ogni mese.

Le promozioni Kena includono offerte dedicate agli utenti che provengono da operatori. Tra cui Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, e molti altri. Con pacchetti che prevedono minuti illimitati, 200 SMS e una vasta gamma di dati mensili, dai 100 ai 230 GB. Il tutto a prezzi accessibili e con la possibilità di utilizzare alcuni GB in roaming nell’Unione Europea.

Per chi attiva un nuovo numero, Kena Mobile offre inoltre una promozione dedicata con 300 GB di traffico dati a un prezzo scontato. Pensata per chi desidera un’ampia disponibilità di internet mobile senza vincoli aggiuntivi. Ogni promo include la SIM gratuita. Inoltre, anche la spedizione è senza costi. Scegliere Kena Mobile significa optare per un servizio di telefonia mobile di qualità, flessibile e trasparente. Senza costi imprevisti e con offerte che rispondono alle diverse esigenze di comunicazione e navigazione, mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.