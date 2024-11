CoopVoce: la EVO 20 domina, il prezzo è di 4,90 € al mese

CoopVoce si lancia nel mercato delle offerte di base con una proposta davvero conveniente: EVO 20, la nuova tariffa studiata per chi cerca un piano economico e completo, con minuti e messaggi in abbondanza e un costo mensile bloccato. L’obiettivo di CoopVoce è chiaro: attrarre utenti di altri operatori che desiderano una soluzione affidabile a un prezzo fisso, senza sorprese in bolletta.

Cosa offre EVO 20?

Con EVO 20, CoopVoce propone una tariffa che, per 4,90€ al mese, include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali.

i numeri nazionali. 1000 SMS al mese verso tutti.

al mese verso tutti. 20 GB di traffico dati in 4G.

Questa combinazione la rende ideale per chi ha bisogno di minuti senza limiti e di un buon pacchetto di dati a un prezzo accessibile. Inoltre, il costo è garantito per sempre, quindi non ci saranno aumenti o modifiche nel tempo: una tranquillità non sempre presente nelle offerte di altri operatori.

Attivazione gratuita fino al 27 novembre

Un’offerta del genere è già molto interessante di per sé, ma per renderla ancor migliore CoopVoce ha deciso inserire un’agevolazione. È infatti disponibile l’attivazione gratuita per tutti coloro che scelgono EVO 20 entro il 27 novembre. Dopo questa data, è probabile che verrà applicato un costo di attivazione, quindi chi è interessato farebbe bene ad approfittare di questa opportunità.

EVO 20 si presenta come una delle tariffe più convenienti tra le offerte di base attualmente disponibili sul mercato. Con meno di 5€ al mese, gli utenti ottengono un piano completo per chiamate, messaggi e dati, senza rinunciare alla qualità della rete 4G. Questa semplicità di EVO 20 è ciò che CoopVoce punta a valorizzare, cercando di attirare utenti che desiderano un’offerta chiara e senza fronzoli.

Al momento è davvero difficile trovare di meglio sul mercato, anche perché tutti sono focalizzati sulle offerte piene di contenuti. Fronteggiando la realtà, c’è da dire che sono davvero poche le persone che usano più di 20 giga al mese ed è per questo che valutare tale soluzione potrebbe tornare utile e soprattutto economico.