Dal 28 ottobre, CoopVoce ha rilanciato l’offerta Evo 20, pensata per i nuovi clienti che desiderano mantenere il proprio numero telefonico tramite portabilità. Questa proposta, al costo di 4,90 euro al mese, offre minuti illimitati verso numeri nazionali, 1000 SMS verso numeri italiani e 20 GB di traffico dati in 4G. Una novità rilevante è la possibilità di attivare Evo 20 sia online che direttamente nei punti vendita Coop, rendendo l’adesione più accessibile.

L’offerta Evo 20 di CoopVoce

Dal 14 al 20 ottobre, l’offerta era disponibile solo online con l’attivazione e il primo mese gratuiti. Tuttavia, dal 28 ottobre il primo mese tornerà a pagamento, mantenendo il costo di 4,90 euro mensili. Nonostante ciò, l’attivazione resterà gratuita, e i nuovi clienti potranno aderire fino al 27 novembre, estendendo di fatto la finestra temporale per approfittare di Evo 20. Questa tariffa, come in passato, è riservata a chi effettua la portabilità da un altro operatore, garantendo così il mantenimento del proprio numero di telefono.

Per facilitare ulteriormente l’adesione, CoopVoce offre anche il supporto alle eSIM, consentendo ai clienti di attivare l’offerta senza necessità di una SIM fisica. Dal luglio 2024, inoltre, l’operatore ha introdotto l’identificazione online tramite SPID, una modalità che si aggiunge alla tradizionale videoidentificazione e offre una maggiore sicurezza e rapidità nel processo di attivazione.

Per chi preferisce attivare autonomamente l’offerta, CoopVoce propone la “Self SIM”, una SIM prepagata disponibile nei punti vendita Coop al prezzo di 9,90 euro, che include sia l’attivazione che il primo mese dell’offerta. Anche i già clienti potranno scegliere Evo 20 con una quota una tantum di 9,90 euro. Questa somma sarà detratta dal credito residuo insieme alla tariffa mensile, offrendo così una soluzione anche per chi è già parte della rete CoopVoce.

Con Evo 20, CoopVoce punta a un’offerta accessibile e versatile, in grado di soddisfare le esigenze di chi cerca una soluzione economica senza rinunciare a una buona quantità di traffico dati e a una copertura completa sul territorio nazionale.