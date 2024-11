Non capita tutti i giorni di ritrovarsi di fronte ad alcuni prodotti di Bose da recensire, ma noi abbiamo avuto anche questa volta questa fortuna. Chi ama la musica deve per forza avere a disposizione una cassa Bluetooth di livello e degli auricolari che consentano di godersi i propri brani in tranquillità, e oggi non si può non parlare di due prodotti straordinari. Ecco dunque il diffusore Bose SoundLink Flex II Gen e gli auricolari Bose QuietComfort.

Chi cerca infatti il suono di alto livello può rifarsi a queste due soluzioni, pezzi pregiati del mercato audio che Bose lancia appositamente per continuare ad esercitare il suo dominio. Sia da un lato che dall’altro abbiamo voluto approfondire il discorso con prove ben precise e mirate.

Bose SoundLink Flex II Gen: l’audio che va ovunque

Il Bose SoundLink Flex II Gen è l’ultimo arrivato nella linea di diffusori portatili SoundLink, e si distingue per la sua portabilità e robustezza. Sin dal primo contatto, siamo rimasti colpiti dal design compatto e dall’attenzione ai dettagli. La copertura in silicone lo rende estremamente resistente a cadute e urti, mentre la protezione IP67 certifica la sua impermeabilità. Portare questo diffusore in viaggio, in spiaggia o persino sotto la doccia non è mai stato così semplice.

Un design robusto e funzionale

Il SoundLink Flex II Gen è costruito per resistere a qualsiasi avventura. Grazie a una forma estremamente compatta e a un design di alto livello, questo diffusore è di diritto uno dei migliori in assoluto. A contribuire alla compattezza ci pensa il suo peso di soli 590 grammi, che infatti lo rende facilissimo da trasportare. È disponibile anche un praticissimo passante in nylon pensato proprio per poter tenere il dispositivo comodamente in mano o agganciarlo a uno zaino. La copertura in silicone e la griglia in acciaio offrono una protezione affidabile contro ruggine e polvere, garantendo un dispositivo durevole nel tempo. Che tu lo metta in orizzontale o in verticale, grazie alla tecnologia Position IQ, il suono viene ottimizzato automaticamente.

Qualità audio eccellente

Ciò che rende il SoundLink Flex II Gen speciale non è solo la sua resistenza, ma la qualità del suono. Bose ha progettato questo diffusore per offrire un audio nitido e potente, con bassi profondi che non distorcono nemmeno a volumi elevati. Durante i nostri test, abbiamo riprodotto diversi generi musicali e siamo rimasti stupiti dalla precisione dei dettagli e dalla chiarezza delle voci. La Modalità Stereo e la Modalità Party permettono di sincronizzare il diffusore con altri dispositivi Bose, creando un’esperienza audio coinvolgente.

Autonomia e funzionalità intelligenti

Con una ricarica di sole 4 ore, il SoundLink Flex II Gen offre fino a 12 ore di autonomia, perfetto per lunghe giornate all’aperto. Il Bluetooth 5.3 garantisce una connessione stabile fino a 9 metri di distanza, senza interruzioni. Puoi anche ricevere chiamate e utilizzare i comandi vocali grazie al microfono integrato, trasformando il diffusore in un assistente personale per le attività quotidiane. Da un punto di vista pratico, questo dispositivo è estremamente versatile, e ci ha accompagnato senza problemi durante le nostre attività all’aperto.

Considerazioni finali

Bose ha fatto centro con il SoundLink Flex II Gen è un diffusore portatile ideale per chi ama l’avventura e non vuole rinunciare a un audio potente e chiaro ovunque si trovi. La sua resistenza e autonomia lo rendono un compagno di viaggio perfetto. Se stai cercando dispositivi audio che uniscano robustezza, praticità e qualità del suono, i prodotti Bose non deludono mai.

In termini di prezzo, il diffusore costa sul sito ufficiale 179,95€, mentre su Amazon ha un prezzo di 139€. Ci sono due anni di garanzia disponibili. Le colorazioni disponibili sono quattro, una in blu crepuscolo, una in nero, una in sabbia e un’altra in alpin Sage.