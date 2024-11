Black Friday Unieuro: OFFERTE extra TECH da non perdere

Siete pronti a trasformare la vostra casa e risparmiare allo stesso tempo? Questo Black Friday è l’occasione che stavate aspettando! Unieuro ha pensato proprio a voi, proponendo una serie di offerte spettacolari su tecnologia ed elettrodomestici. Volete un computer nuovo? Un televisore più grande? Uno smartphone all’ultimo grido? Ora potete avere tutto questo a prezzi imbattibili! Le promozioni sono online e in store, ma attenzione: le occasioni sono limitate! Cosa aspettate? Non fatevi sfuggire questa chance unica per rendere la vostra casa più moderna e funzionale. Se non volete uscire di casa con il freddo che comincia a pungere, ordinate dal divano con una bella cioccolata calda tra le mani ed un plaid sulle gambe. Relax e shopping, cosa c’è di meglio?

Offerte esclusive Unieuro: tecnologia al miglior prezzo

Unieuro vi stupisce con sconti straordinari su alcuni dei prodotti più richiesti del momento. Per chi cerca un nuovo portatile, l’Acer Aspire 3 A315-59-5339 è disponibile a soli 549 euro! Volete un televisore 4K per godervi i vostri film preferiti? Il Samsung TV Crystal UHD 4K 55’’ è ora a soli 399 euro. Non vi sembra incredibile? Se siete amanti degli smartphone, non potete perdere l’Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Midnight Black al prezzo super conveniente di 279 euro o il Samsung Galaxy A55 5G con display FHD+ Super AMOLED 6.6”, ora in extra sconto a 369 euro.

Anche gli appassionati del mondo Apple troveranno offerte Unieuro incredibili. Gli AirPods 4 con custodia di ricarica usb-c sono in vendita a 149 euro, perfetti per chi cerca un suono eccezionale e design elegante. Ma non è finita qui: l’Apple Watch SE GPS da 40 mm con cassa in alluminio e cinturino sportivo è ora disponibile a 229 euro. Un’occasione pazzesca per portare al polso uno degli smartwatch più desiderati! Non c’è tempo da perdere! Le promozioni Unieuro sono valide per un periodo limitato, quindi correte sul sito o visitate lo store più vicino per approfittare di questi prezzi eccezionali. Sbrigatevi, prima che le offerte finiscano!