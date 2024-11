ATOTOZONE X10: l'autoradio Android che porta ChatGPT in macchina, la recensione

Negli ultimi tempi abbiamo testato diversi prodotti interessanti, sia per quanto riguarda la casa intelligente che per quanto riguarda il mondo delle auto. Dopo aver provato e recensito numerose vetture, questa volta è tempo di mettere le mani su un prodotto che va installato al loro interno. Nell’ultima settimana è toccato al nuovo prodotto con sistema operativo Android, ovvero all’autoradio ATOTOZONE X10, un dispositivo che porta l’intrattenimento e la connettività automobilistica su un nuovo livello. Con il suo ampio set di funzionalità, tra cui il compagno vocale AI DriveChat, la connessione simultanea di due smartphone, e un hardware potente, l’ATOTOZONE X10 promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la tecnologia durante la guida.

Design e display per un’esperienza da pro

Chi acquista questo dispositivo può notare fin da subito la sua grande qualità. Questo infatti si distingue immediatamente per il suo display QLED da 7 pollici con risoluzione 1280×720. Ci è sembrato una scelta ideale per chi cerca un’esperienza visiva nitida e concreta, fatta di colori reali, come se si avesse a che fare con un tablet. Con una luminosità molto alta, il display rimane visibile anche sotto la luce diretta del sole, rendendolo perfetto per la guida diurna. Durante i nostri test, la risposta del touchscreen capacitivo a 5 tocchi è risultata fluida e reattiva, senza ritardi o difficoltà nell’input, anche durante la navigazione tra diverse applicazioni.

È presente anche un ottimo ed utilissimo ingresso HDMI 1.4, un’aggiunta davvero preziosa. È così che abbiamo usato la connessione per aggiungere i nostri dispositivi esterni, come tablet e PC, in modo da ampliare l’esperienza di intrattenimento in auto e da avere qualcosa di realmente mai visto prima. Non abbiamo avuto modo di farlo, ma c’è anche la possibilità di usare una retrocamera e una dash cam frontale: con queste il nuovo ATOTOZONE X10 supporta la registrazione FHD 1080p sia anteriore che posteriore, con un’integrazione perfetta con il GPS per rivedere ogni dettaglio del percorso di guida.

ATOTOZONE X10 è potente grazie ad un ottimo hardware

Sotto il cofano, l’ATOTOZONE X10 è dotato di un SoC Octa-Core SD665 (QCM6125) abbinato a 8GB di RAM e 128GB di memoria. Durante i test, questa configurazione si è rivelata più che sufficiente per gestire tutte le applicazioni che abbiamo provato, inclusi streaming audio, video e navigazione. Non abbiamo mai riscontrato rallentamenti o blocchi, neanche con l’uso simultaneo di più applicazioni.

Il supporto a CarPlay e Android Auto wireless offre un’integrazione senza soluzione di continuità con gli smartphone, mantenendoti connesso e in controllo senza il bisogno di cavi. Questo, insieme al supporto per 4G LTE, Wi-Fi e tethering Bluetooth, ti consente di rimanere connesso in ogni momento, con aggiornamenti software e firmware disponibili via OTA, eliminando la necessità di collegare un computer o una scheda SD.

L’assistente DriveChat è ottimo per ogni evenienza

Una delle funzionalità più interessanti dell’ATOTOZONE X10 è senza dubbio DriveChat, il compagno vocale AI che integra ChatGPT direttamente nell’auto. Questa feature ci ha stupito per la sua utilità e semplicità d’uso. Grazie ai comandi vocali, siamo stati in grado di regolare il volume, cambiare tracce musicali e persino chiedere suggerimenti su ristoranti nelle vicinanze, senza mai togliere le mani dal volante. La versatilità di DriveChat è sorprendente: scegliendo tra diversi chatbot, come Decision Think Tank o Novelist, abbiamo potuto ottenere consigli personalizzati per ogni situazione, che fosse una decisione difficile o semplicemente un’idea creativa per una storia.

Abbiamo condotto dei test durante i quali DriveChat ha risposto davvero bene. L’assistente si è dimostrato rapido e preciso, mostrando peraltro anche un livello altissimo di comprensione sia delle domande che gli abbiamo posto che del contesto. È proprio questa integrazione che ci ha fatto notare quanto ATOTOZONE X10 fosse vero e proprio assistente di viaggio. La sua capacità di migliorare non solo la sicurezza ma anche l’intrattenimento è subito balzata ai nostri occhi.

Connessione Bluetooth per due smartphone

Non è da sottovalutare un altro fiore all’occhiello di questo prodotto, ovvero la possibilità di connettere contemporaneamente due telefoni tramite Bluetooth. In passato, se un passeggero voleva connettersi per riprodurre la propria playlist o rispondere a una chiamata, bisognava per forza scollegare il telefono primario per far spazio ad un altro dispositivo. Con l’ATOTOZONE X10, questo problema non esiste più: durante i test, siamo stati in grado di mantenere entrambi i dispositivi connessi e attivi, gestendo chiamate e musica senza interruzioni o complicazioni. Questa funzione è particolarmente utile nei viaggi lunghi, dove più persone potrebbero voler contribuire all’intrattenimento.

Audio di alta qualità con personalizzazione al massimo

L’ATOTOZONE X10 offre un’esperienza audio di alta qualità, grazie all’amplificatore integrato M-A-X 4×49W e RMS 4×29W, supportato da un equalizzatore a 36 bande. Questa configurazione ci ha permesso di personalizzare il suono esattamente come volevamo, adattandolo alle preferenze musicali di tutti. È impossibile non notare quanto siano profondi i bassi, così come quanto siano chiare le alte frequenze. Il tutto viene incentivato ancor di più dall’utilizzo dell’uscita subwoofer stereo a doppio canale. L’uscita RCA coassiale in fibra ottica offre poi la possibilità di espandere ancor di più ogni possibilità di configurazione. Si può infatti collegare l’autoradio anche ad un impianto audio più avanzato.

Navigazione GPS, tracciamento in tempo reale e DAB+

Abbiamo trovato estremamente utile e molto dettagliata anche l’applicazione ufficiale TrackHU. È stato un gioco da ragazzi tenere sotto controllo la posizione dell’auto in tempo reale, con aggiornamenti ogni 5 secondi. Tutto ciò è possibile grazie ad un sistema che utilizza la tecnologia OsmAnd e segnala la posizione esatta tramite 4 satelliti, garantendo una precisione notevole anche in aree con scarsa copertura. Se volete stare tranquilli al 100% poi, soprattutto quando lasciate l’auto in strada, dovete affidarvi alla funzione di geofence. È proprio questa che ci ha permesso di ricevere avvisi quando l’auto usciva da un’area predefinita. Ovviamente abbiamo provato il tutto in sicurezza, facendo muovere altri colleghi mentre noi eravamo fuori dall’auto in cui era montato l’autoradio.

In più, con il GPS integrato e il supporto per le app di navigazione come Maps, ATOTOZONE X10 porta agli utenti una navigazione completa sia online che offline. Durante i nostri test, la navigazione si è rivelata accurata e affidabile, con un’interfaccia utente semplice da gestire anche in movimento.

L’integrazione del modulo DAB+ è un ulteriore vantaggio per gli amanti della radio digitale. Abbiamo potuto ascoltare una vasta gamma di stazioni con una qualità audio superiore, senza interferenze o disturbi. Installare l’antenna dedicata è stato estremamente semplice, ed infatti sono bastati pochi passi per avere una ricezione impeccabile in poco tempo.

Assistenza garantita e garanzia di un anno e mezzo

L’ATOTOZONE X10 è coperto da una garanzia di 12 mesi. In realtà si può arrivare fino a 18 siccome c’è anche la possibilità di optare per un’estensione di ulteriori 6 mesi. Abbiamo effettuato tutti i test e non c’è stato bisogno di alcun tipo di aiuto, ma ci siamo sentiti super sicuri sapendo di avere a disposizione un servizio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Conclusioni e prezzo di vendita

I nostri test ci hanno consentito di avere un’idea ben precisa di questo prodotto. Abbiamo infatti tenuto in test l’autoradio Android ATOTOZONE X10 per un po’ e oggi possiamo dire che si tratta di un dispositivo all’avanguardia. È sicuramente capace di offrire una combinazione perfetta di potenza, connettività e intrattenimento e inoltre le sue funzionalità innovative, come DriveChat e la connessione doppio telefono, rendono la guida più sicura e piacevole. Anche le opzioni di personalizzazione audio e la navigazione GPS garantiscono un’esperienza su misura per ogni tipo di conducente.

ATOTOZONE X10 non è solo un’autoradio ma anche un vero e proprio compagno di viaggio. Avere questa autoradio è infatti un vero sollievo, siccome sai di avere sempre tutto ciò che ti serve soprattutto durante i viaggi più lunghi.

Il prezzo di vendita disponibile su Amazon in questo momento è di 759,90€ ma con il coupon da attivare spuntando semplicemente la casella, si arriva ad ottenere 100€ di sconto. Il totale dunque è di 659,90€ per la versione da 7 pollici.