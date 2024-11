Apple: parti di ricambio per iPhone 16 ufficialmente in vendita

Come tutti ben sanno, è ormai molto più semplice riparare il proprio iPhone scegliendo i pezzi di ricambio direttamente presso i brand produttori. Apple ha lanciato tempo addietro il suo programma Self Service Repair. Questo offre agli utenti il modo di avere delle linee guida per aggiustare gli iPhone, usando ovviamente parti di ricambio originali. Proprio in queste ultime ore il colosso di Cupertino ha ampliato ufficialmente il programma, rendendo disponibili i pezzi di ricambio utili per riparare gli iPhone 16.

La disponibilità riguarda gli Stati Uniti e l’Europa con i prezzi che cambiano in base al componente da acquistare e in base al modello di iPhone 16.

iPhone 16 adesso è riparabile in maniera autonoma: Apple rende disponibili i ricambi

Per fare un esempio, un kit display e viti per l’iPhone 16 costa $279 negli Stati Uniti, €339 in Europa. Prendendo invece in esame il top di gamma assoluto, iPhone 16 Pro Max, lo stesso kit ha un prezzo pari a $379, €489. Per quanto riguarda invece le back cover, quelle da applicare sul posteriore in caso di rottura, si parte da $169 o €199 per ‘iPhone 16 e si arriva a $199, al cambio €229, per il 16 Pro Max.

Ci sono ovviamente anche le batterie di ricambio. Chi ne vuole una per iPhone 16, dovrà sborsare $99 (€109). Nel caso invece ne sia necessaria una per il 16 Pro Max si arriva ad un prezzo di $119 (€135). Apple inoltre offre un credito per la restituzione del componente sostituito se l’utente invia la vecchia batteria. I moduli fotocamera partono da $169 (€199) per l’iPhone 16 e raggiungono $249 (€299/) per il 16 Pro Max.

È proprio da questi impegni presi da Apple che si riesce a percepire la volontà del colosso di favorire gli utenti e le loro riparazioni. Tutti dunque potranno procedere autonomamente e senza dover ricorrere per forza ai centri assistenza. Per avere a disposizione una panoramica ancora più chiara e ampia, bisogna solo recarsi sul Self Service Repair Store di Apple.