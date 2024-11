Apple ha lavorato ad una funzione rivoluzionaria per i suoi AirTag. Si tratta di un’opzione che promette di semplificare la gestione degli oggetti smarriti. Nel dettaglio, con l’ultimo aggiornamento, Apple ha introdotto la possibilità di condividere in tempo reale la posizione di un AirTag smarrito. Per farlo, sarà possibile usare un semplice link. La funzionalità, disponibile attualmente nella versione beta di iOS 18.2, è pensata per rendere più agevole il recupero di oggetti persi.

Apple: novità sensazionale per la localizzazione con AirTag

L’accesso al link condiviso avviene tramite il servizio “Trova il mio” dell’azienda di Cupertino. Quest’ultimo è disponibile su iPhone, iPad e Mac. Una volta generato, chi riceve il link potrà visualizzare la posizione del dispositivo sulla mappa, con dettagli sui movimenti registrati di recente. Funzione estremamente utile, ad esempio, quando si viaggia e per caso si perde il proprio bagaglio.

Apple ha sviluppato la nuova funzione in collaborazione con diverse compagnie aeree. Tra cui Lufthansa, Delta, Virgin Atlantic, United e Air Canada. Suddetto lavoro congiunto assicura che solo un numero limitato di operatori autorizzati possa accedere ai link di localizzazione. Autenticandosi tramite il proprio account Apple o con un’e-mail registrata presso le compagnie partner. Tale procedura intende rendere sicura e riservata la condivisione dei dati di posizione, mantenendo il controllo nelle mani dell’utente.

Considerando tali premesse, è importante evidenziare che Apple ha messo un forte accento sulla privacy. La nuova condivisione con AirTag può essere interrotta in qualsiasi momento. In questo modo il link viene invalidato. Inoltre, per garantire un controllo maggiore, i link generati scadono automaticamente dopo sette giorni. O, in alternativa, quando l’oggetto viene ritrovato dal proprietario. Al momento, la funzione per AirTag è disponibile solo per chi ha installato la versione beta di iOS. Apple ha però annunciato che sarà presto accessibile a tutti gli utenti con la versione stabile del sistema operativo.