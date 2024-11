Il settore degli smartphone pieghevoli è in continua evoluzione e gli investimenti da parte dei principali brand lo dimostrano. Samsung rilascia i nuovi Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip ogni anno e sta valutando anche il lancio delle versioni FE. Brand come Huawei, Honor, Xiaomi e OnePlus hanno presentato almeno un modello foldable per entrare in questo mercato.

Tuttavia, nonostante il settore degli smartphone pieghevoli sembri il futuro della tecnologia mobile, non tutti i produttori sembrano dello stesso parere. Stando ad un report pubblicato sul sito Cinese 163.com, un marchio tecnologico potrebbe abbandonare questo settore.

Il report non indica con esattezza il marchio in questione ma spiega alcune delle possibili motivazioni che hanno portato alla scelta. In particolare, il mercato degli smartphone foldable rappresenta una nicchia.

Il settore degli Smartphone pieghevoli impone costi elevati e una bassa marginalità, costringendo alcuni player ad abbandonare definitivamente il mercato

Le vendite iniziali non hanno avuto un seguito importante nel corso degli anni e, per questo motivo, la redditività è limitata. Solo i marchi consolidati come Samsung possono contare su una fetta più ampia nel mercato di riferimento e un margine maggiore sulle vendite dei vari prodotti foldable.

Inoltre, sulla scelta dei consumatori sembra influire particolarmente la dimensione del display. Lo Xiaomi Mix Flip ha fattore registrare vendite interessanti che si attestano sulle 460.000 unità entro la fine dell’anno. Tuttavia, il Mix Fold 4 ha totalizzato solo 100.000 unità vendute.

Questo è solo un esempio di come il settore degli smartphone pieghevoli sia complicato. Anche Oppo ha rinviato il lancio del nuovo foldable e non si ha la certezza che arrivi nel 2025. Le informazioni pubblicate da IDC indicano che l’incremento di spedizioni di display pieghevoli è aumentato del 13,6%, ben al di sotto delle aspettative legate agli anni precedenti.

Sommando tutti questi aspetti, emerge che i produttori devono fronteggiare sfide importanti per poter operare nel settore degli smartphone foldable. Purtroppo, non tutti sono disposti a sacrificare tempo e risorse in un mercato che non offre ampie prospettive di sviluppo e margini alti.