Instagram rimuove una funzione che riguarda i Reel: utenti felicissimi

L’attenzione di Instagram ai particolari è fondamentale per tenere alto il livello della piattaforma. L’azienda, che ovviamente è sotto la giurisdizione di Meta, di recente ha scelto di rimuovere una funzione che gli utenti odiavano. Stiamo parlando dell’interruzione automatica dei Reel prima che questi finissero.

Instagram ha introdotto tempo fa questa funzionalità proprio per portare gli utenti ad esplorare nuovi contenuti, ma provocava un cambiamento in automatico del video in riproduzione con uno nuovo. Tutto avveniva anche se l’utente non aveva finito di guardare il Reel. Ora, la piattaforma ha ufficialmente scelto di rimuoverla, ripristinando il controllo di visualizzazione a favore dell’utente.

Instagram: ora i Reel non si interromperanno più per consentire la riproduzione di un altro video

Erano molti gli utenti su Instagram che avevano manifestato l’odio per questa funzionalità. Era infatti stata più volte discussa la questione, con le persone che hanno lamentato di essere impossibilitate a terminare il Reel che stavano guardando. In molti casi, il cambio automatico dei video risultava un’esperienza frustrante, soprattutto per coloro che volevano approfondire un video specifico. A quanto pare, il feedback negativo è stato sufficiente per portare Instagram a fare un passo indietro e optare per un’esperienza più tradizionale, restituendo agli utenti la libertà di guardare i Reel fino alla fine, senza interruzioni.

A quanto pare l’eliminazione di questa funzionalità è stata presa da Instagram, che lo ha dichiarato ufficialmente, proprio per ascoltare le esigenze del pubblico. Questa mossa rientra nella continua evoluzione dell’app, che ha già introdotto e modificato diverse funzionalità per migliorare l’interazione e il comfort degli utenti. È evidente che Meta, l’azienda madre di Instagram, vuole evitare esperienze che possano risultare invasive o fastidiose.

In questo modo Instagram vuole accontentare gli utenti e allo stesso tempo migliorare la sua piattaforma. L’aggiornamento è in fase di distribuzione per tutti.