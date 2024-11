EVO 20: la nuova offerta CoopVoce a soli 4,90 € al mese

Quando si tratta dei gestori virtuali, l’appetito arriva subito agli utenti in cerca di un nuovo provider. Tra i migliori ovviamente c’è anche il nome di CoopVoce, operatore che ha appena lanciato una nuova offerta. Questa si chiama EVO 20 ed è pensata per conquistare utenti con una proposta semplice e conveniente. L’offerta si distingue per il costo competitivo e i vantaggi che offre rispetto ai piani base di altri operatori. EVO 20 si rivolge a chi cerca una tariffa mensile bassa, senza sorprese, ma che includa minuti illimitati, una buona quantità di SMS e abbastanza dati per le attività quotidiane online.

EVO 20: cosa offre e per chi è pensata

L’offerta EVO 20 di CoopVoce include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, un vantaggio importante per chi effettua molte chiamate ogni mese. Inoltre, garantisce 1000 SMS e 20 GB di traffico dati in 4G, una quantità adeguata per navigare e utilizzare app di messaggistica e social. Tutto questo è offerto a soli 4,90 € al mese, un prezzo che rimane fisso per sempre, senza aumenti o rimodulazioni future.

Attivazione gratuita per chi si muove entro il 27 novembre

Un altro punto a favore di EVO 20 è l’attivazione gratuita. Chi decide di passare a CoopVoce e scegliere questa offerta entro il 27 novembre non dovrà pagare alcun costo di attivazione. Questo rende EVO 20 ancora più interessante per chi vuole cambiare operatore senza incorrere in spese aggiuntive.

L’obiettivo da parte di CoopVoce era chiaro: il provider voleva entrare nel mercato delle offerte telefoniche base. Ebbene, lo ha fatto con un’alternativa che punta su semplicità e trasparenza. Questa soluzione a basso costo offre tutto ciò che serve con un vantaggio unico: non cambia mai prezzo. È probabilmente questa l’offerta di cui la maggior parte degli utenti avrebbero bisogno, in quanto sono davvero in pochi a consumare più giga di quelli disponibili nella nuova EVO 20.