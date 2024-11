Il mercato delle offerte con connettività 5G continua a espandersi, con una crescita costante tra gli operatori telefonici. Tra questi, spicca ho. Mobile, operatore che opera sulla rete Vodafone. Al momento, il gestore virtuale propone due offerte 5G competitive. La prima comprende 200 GB di traffico dati a 9,99 euro al mese. Mentre la seconda mette a disposizione 250 GB a 11,99 euro mensili. Entrambe le promo comprendono minuti e SMS illimitati. Garantendo un servizio completo per tutti coloro che desiderano una soluzione economica e senza compromessi.

ho. Mobile offre nuove promo con rete 5G

Il costo di attivazione parte da 2,99 euro per chi proviene da determinati operatori virtuali. O richiede un nuovo numero. Invece, per i clienti che effettuano la portabilità da operatori come TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile, il costo di attivazione sale a 29,99 euro.

Le offerte 5G di ho. Mobile sono facilmente attivabili tramite il sito ufficiale dell’operatore. Qui è possibile scegliere il piano più adatto e completare la richiesta di portabilità o attivazione online. Ciò permette ai nuovi clienti di passare in modo veloce a ho. Mobile e utilizzare la rete 5G senza problemi. Un altro aspetto interessante dell’offerta è la garanzia di rimborso di 30 giorni. I nuovi clienti, infatti, hanno la possibilità di testare il servizio e, se non soddisfatti, richiedere un risarcimento.

Inoltre, ho. Mobile mette a disposizione un’app riservata alla gestione dell’offerta. Tramite l’applicazione è possibile monitorare i consumi, ricaricare il credito e non solo. Gli utenti possono anche modificare il piano e persino richiedere l’attivazione dell’eSIM. Un’opzione utile per chi preferisce non utilizzare una scheda SIM fisica.

Per approfondimenti sulle offerte e per attivare il servizio, è possibile visitare il sito di ho. Mobile e consultare le sezioni dedicate. Qui sono riportati dettagli completi sui costi, sulle modalità di attivazione e su tutte le caratteristiche delle offerte al momento disponibili.