La Basilica di San Pietro, ben conosciuta in tutto il mondo per essere un capolavoro dell’arte italiana, entra a far parte del mondo virtuale grazie ad una nuova iniziativa che consente agli utenti di visitarla da qualunque luogo. Tutto ciò è frutto della collaborazione tra la Fabbrica di San Pietro e Microsoft.

Non a caso, stiamo parlando di una basilica ubicata in Piazza San Pietro nello stato della Città del Vaticano che grazie all’innovativo progetto può essere visitata virtualmente. Nello specifico, il nome del progetto è La Basilica di San Pietro: AI-Enhanced Experience. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’iniziativa nel corso di questo nuovo articolo.

Basilica di San Pietro: ora è possibile effettuare un tour virtuale

La Basilica di San Pietro: AI-Enhanced Experience consente, dunque, ai visitatori di visitare uno dei simboli della città di Roma in un modo del tutto innovativo. Tutto reso possibile grazie alle tecnologie di intelligenza artificiale utilizzate.

Per rendere possibile la nuova esperienza virtuale, il team francese di Iconem ha realizzato un vero e proprio gemello digitale. Un digital twin realizzato raccogliendo un numero che supera le 400.000 immagini ad alta risoluzione. Dispositivi tech come droni e scanner laser sono solamente alcuni degli strumenti che sono stati utilizzati per poter creare l’esperienza virtuale con avanzate tecniche di fotogrammetria. L’attendo lavoro ha consentito dunque di catturare tutti gli angoli che contraddistinguono la Basilica, sia interno che esterno. Nello specifico, la tecnologia di intelligenza artificiale utilizzata al fine di effettuare un’analisi dei dati fotogrammetrici è stata fornita dall’AI for Good Lab di Microsoft.

Per annunciare il nuovo progetto non sono mancate le dichiarazioni in merito che hanno sottolineato l’entusiasmo per il risultato raggiunto grazie alle nuove tecnologie. Non a caso, infatti, per il Giubileo 2025 l’innovativo progetto consente di ammirare dettagli inaccessibili agli occhi umani. Non casualmente, permette anche a chi non potrà raggiungere Roma, di vivere un’esperienza immersiva di arte, fede e cultura.