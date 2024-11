Microsoft ha lavorato ad una nuova funzionalità nel menu contestuale di Windows 11. Quest’ultima consentirà agli utenti di aprire alcuni tipi di file direttamente con Paint. Tale opzione è disponibile solo per gli utenti del programma Windows Insider. Il suo scopo è semplificare l’accesso rapido a Paint. La notizia ha però già sollevato diverse reazioni controverse. Molti utenti, infatti, vedono tale cambiamento come un passo indietro. Ciò soprattutto rispetto agli sforzi di Microsoft per semplificare l’interfaccia di Windows 11.

Cambia il menu contestuale di Windows 11

Con l’aggiornamento alla versione 11.2410.28.0 di Paint oltre alla nuova opzione vengono introdotte diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Come il riempimento e la cancellazione automatica. Tali novità permettono agli utenti di modificare immagini in modo più semplice e rapido. Un miglioramento che rende Paint più competitivo rispetto a software di terze parti. Eppure, il dibattito sull’aggiunta dell’opzione nel menu contestuale sta oscurando tali miglioramenti. Molti utenti, infatti, si domandano se fosse davvero necessario inserire un nuovo comando che sembra contraddire l’obiettivo originale di Windows 11. Un’interfaccia più pulita e minimalista.

Sul social X, un noto utente chiamato Albacore ha espresso un parere che riflette il malcontento di molti. Ha ironizzato sulla decisione di Microsoft, chiedendo retoricamente chi avesse richiesto la funzione. Inoltre, ha osservato che il menu “Apri con” già permette di scegliere Paint come opzione senza bisogno di un’ulteriore scorciatoia.

Un altro aspetto sollevato riguarda il presunto trattamento preferenziale riservato alle app Microsoft, come Paint, che vengono incluse nel menu principale, a scapito delle app di terze parti. Per cui sono necessari ulteriori clic. Tale dettaglio evidenzia un disallineamento con la promessa di Microsoft di creare un ambiente operativo più ordinato e uniforme.

Al momento, la nuova funzione è disponibile solo per una ristretta cerchia di utenti Insider. Si prevede che potrebbe essere estesa a tutti i possessori di Windows 11 in uno dei prossimi aggiornamenti.