WhatsApp: app bloccata e inutilizzabile, compare uno schermo verde

WhatsApp è l’applicazione di riferimento per tutti per quanto riguarda la messaggistica istantanea e quando c’è un problema diventa enorme. In queste ultime ore si sta manifestando qualcosa di incredibile, siccome è una schermata verde comparirebbe improvvisamente bloccando la visualizzazione ed impedendo agli utenti di interagire con l’applicazione

Sono state tante le segnalazioni soprattutto da parte di coloro che utilizzano la versione beta di WhatsApp su Android. Errori di questo genere sono infatti molto comuni all’interno delle versioni in fase di test. Si tratterebbe dunque di un’evenienza di poco conto e abbastanza frequente, la quale sarebbe legata ad un bug interno.

WhatsApp: un problema per gli utenti, l’app è bloccata da una schermata verde

Nonostante le segnalazioni si concentrino principalmente sugli utenti beta, l’errore ha generato preoccupazioni più ampie, poiché potrebbe potenzialmente diffondersi anche alla versione stabile di WhatsApp. Nel caso in cui dovesse accadere una situazione del genere, sarebbero centinaia di migliaia di utenti colpiti, o addirittura milioni vista la cassa di risonanza di cui gode WhatsApp in tutto il mondo. A tal proposito Meta sta provando in ogni modo a risolvere la problematica, con gli sviluppatori che avrebbero già provato a risolvere il bug. Una patch di aggiornamento dovrebbe arrivare già con il prossimo update.

Ci sono però delle soluzioni temporanee che gli utenti dell’applicazione di messaggistica possono utilizzare. Tra queste si può provare ad uscire dal programma beta di WhatsApp e installare la versione stabile. Quest’ultima infatti non sembrerebbe aver risentito del problema della schermata verde. In alternativa, si può cancellare WhatsApp e installarlo di nuovo.

Chi utilizza invece ancora la versione beta, deve fare attenzione a tutti gli aggiornamenti in arrivo per prendere al volo il correttivo. In attesa del prossimo aggiornamento, l’inconveniente rimane un promemoria dei rischi legati all’utilizzo di versioni beta. Tuttavia, Meta sembra impegnata a garantire che WhatsApp torni a funzionare senza intoppi per tutti i suoi utenti.