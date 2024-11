Molti utenti su WhatsApp hanno riferito di aver ricevuto messaggi sospetti. Quest’ultimi sono inviati da numeri con prefissi internazionali. In particolare +91 (India) e +92 (Pakistan). Tali contatti, che sembrano inizialmente innocui, potrebbero in realtà nascondere tentativi di truffa. Solitamente, il messaggio iniziale è molto generico. Inoltre, è scritto in un italiano approssimativo. Tali messaggi, accompagnati spesso da foto di persone sconosciute e giovani, sono progettati per sembrare casuali e suscitare curiosità. In tal modo gli utenti vengono spinti a rispondere.

Attenzione alla nuova truffa su WhatsApp

In molti casi, il truffatore mira a instaurare un rapporto di fiducia con la vittima. Convincendola a condividere dati personali o foto private. Secondo la Polizia Postale, dietro queste truffe si nascondono vere e proprie organizzazioni internazionali. Quest’ultime operano principalmente da Paesi come Nigeria e Costa d’Avorio.

I gruppi di cybercriminali riescono ad entrare in possesso dei numeri telefonici e di altre informazioni personali degli utenti. Ciò tramite database compromessi e venduti nel Dark Web. Qui i dati rubati vengono scambiati tra i malintenzionati per poi essere utilizzati per vari tipi di raggiri, come quelli su WhatsApp. È quindi possibile che il numero di telefono della vittima sia stato incluso in un elenco ottenuto illegalmente. Senza che vi sia stato alcun contatto diretto con il truffatore.

Per difendersi da tali frodi è necessario adottare delle precauzioni. È consigliabile non rispondere a suddetti messaggi. Ignorare e bloccare tali numeri è l’opzione migliore per impedire di cadere vittima del raggiro. Inoltre, è importante selezionare l’opzione per segnalare i numeri in questione, disponibile su WhatsApp, può aiutare la piattaforma a contrastare il fenomeno.

Inoltre, non bisogna mai aprire link sospetti e scaricare file allegati. Non bisogna inviare denaro a persone sconosciute. Qualora si sospetti di essere vittime di una truffa, è possibile segnalarla sul sito della Polizia Postale, dove si può trovare assistenza per gestire situazioni di questo tipo e prevenire ulteriori danni.