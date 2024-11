Di recente, nPerf ha pubblicato una panoramica sui tempi di caricamento delle pagine web. L’indagine si concentra sulle prestazioni di navigazione mobile nei principali Paesi europei. Il test di navigazione condotto da nPerf ha l’obiettivo di valutare la velocità con cui si caricano le pagine web più visitate. Offrendo una misura della qualità dell’esperienza online. Navigare senza attese prolungate è essenziale per chi utilizza Internet.

Dati emersi da nPerf per la navigazione online

La velocità di caricamento sul web rappresenta un parametro critico. Quest’ultimo è in grado di influire notevolmente sulla qualità dell’esperienza digitale complessiva. In Italia, i dati di nPerf si basano su 406.024 test. Quest’ultimi sono stati effettuati nel corso di nove mesi, dal 1 gennaio al 30 settembre 2024. Gli utenti che hanno partecipato ai test utilizzano i principali operatori di telefonia mobile del Paese. Ovvero TIM, Vodafone, WindTre e Fastweb. I risultati hanno evidenziato un tempo medio di caricamento delle pagine web di 2,9 secondi per l’Italia. Un dato che permette al Paese di guadagnare il terzo posto tra quelli analizzati.

Nella classifica generale, l’Irlanda si distingue come il Paese con il tempo di caricamento più rapido (2 secondi). Seguita dalla Francia (2,8 secondi) e dall’Italia. Al di sotto troviamo la Germania (3 secondi). Mentre Regno Unito, Portogallo e Spagna presentano tempi leggermente superiori, tra i 3,2 e i 3,4 secondi.

Il test di navigazione di nPerf si concentra sui siti più visitati in ciascun Paese. In Italia, per esempio, sono inclusi siti come Wikipedia, Google e Facebook. Gli utenti che desiderano valutare la propria connessione possono scaricare l’app di nPerf. Quest’ultima è presente sia su Google Play Store che su App Store. Qui potranno scegliere tra diversi test di prestazioni, come la velocità generale della connessione e la qualità dello streaming video. In questo modo, ogni utente può contribuire a un’indagine complessiva e dettagliata. Ciò beneficiando di dati aggiornati e affidabili sulle performance della propria rete mobile.