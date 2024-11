Ritorniamo nel mondo dei motori con un cambio di stile che appassiona sicuramente tutti i più fanatici di estetica e di vetture. Stiamo parlando di una nuova edizione di Isuzu D-Max.

Macchina davvero stupenda che ritrova in questo anno un completo restyling, che la mette all’altezza di accettare sfide di ogni tipo.

Isuzu D-Max, un cambio look?

Finalmente Isuzu aggiorna il suo famosissimo pick-up con l’edizione 2024, il quale è importato in Italia da Midi Europe. Tutta l’spirazione per questo nuovo design è presa dall’origami, un’arte giapponese della piegatura della carta. Questa si esprime sul veicolo stesso nella griglia frontale, nella forma dei fari, nelle prese d’aria anteriori e nelle finiture degli interi. Sempre per quanto riguarda lo stile esterno, esso cambia molto spesso in base agli allestimenti.

Partiamo subito con un esempio dello Isuzu D-Max di gamma N60 B, il quale si concentra su una parte frontale che parte dal paraurti per finire al cofano anteriore totalmente in plastica nera, mentre per quanto riguarda i cerchi si è optato per dei 18 pollici in acciaio. L’N60 BB+ aggiunge dei cerchi in lega di 18 pollici, mentre la parte frontale è tinta con la carrozzeria. N60 F+ si concentra molto di più sull’eleganza con una mascherina cromata e le coperture degli specchietti retrovisori grigi. La sua versione sportiva invece la offre N60 Nitro Sport con i suoi dettagli grigi scuri per mascherina, specchietti e cechi in lega.

Spostando all’interno di Isuzu D-Max abbiamo uno schermo centrale di 8 pollici, 9 pollici invece per la sua variante sportiva che oltre a questo presenta sedili rivestiti in pelle/ecopelle. Oltre a questo sono molte le funzioni consultabili che regaleranno il massimo comfort di guida anche grazie al volante che richiama molto di più gli elementi poligonali degli origami.

Per Isuzu D-Max molto importante è anche la sicurezza con l’introduzione dell’avviso degli ostacoli in retromarcia, l’ottimizzazione degli ADAS e qualche modifica anche al cruise control. Anche sulla guida sono state introdotte molte funzioni come ad esempio la nuovissima Rough Terrain Mode System.