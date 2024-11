Alla Texas A&M University, quattro giovani ricercatori stanno compiendo passi significativi nella ricerca sui materiali nucleari, mirando a sviluppare reattori più avanzati e sicuri. Il team, composto dai dottorandi Rijul Chauhan, Kenneth Cooper, Zhihan Hu e dal ricercatore Benjamin Mejia Diaz, ha ottenuto fondi federali tramite il programma Rapid Turnaround Experiment (RTE) per esplorare materiali innovativi adatti ai reattori nucleari.

Quattro studenti per un solo obiettivo comune

Ognuno di questi ricercatori ha avviato un progetto unico, con un obiettivo comune: migliorare la resistenza dei materiali all’interno dei reattori. Mejia Diaz si concentra su un metodo d’irradiazione in due fasi per replicare con maggiore precisione il danno da neutroni nei materiali dei reattori, un elemento cruciale per prevedere e prevenire l’usura strutturale. Chauhan, invece, lavora a un approccio che consente di valutare simultaneamente campioni di spessori diversi, aumentando l’efficienza dei test e accelerando i processi di validazione.

Cooper si dedica allo studio della corrosione causata dai sali fluorurati in reattori a sali fusi, puntando a comprendere come le radiazioni influenzino materiali come l’acciaio inossidabile e l’Hastelloy X. Hu, infine, concentra le sue ricerche sull’HT9, una lega capace di resistere a temperature elevate, individuando le condizioni che portano alla formazione di carburi solidi a temperature tra i 450°C e i 550°C. Ciascun progetto ha il potenziale per ampliare significativamente la conoscenza dei materiali nucleari e migliorare la sicurezza dei reattori.

Il programma RTE, finanziato dall’Ufficio per l’Energia Nucleare del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, sostiene progetti accademici e nazionali volti a trasformare lo studio dei materiali nucleari. Il professor Lin Shao, docente di ingegneria nucleare presso la Texas A&M, supervisiona questi progetti e sottolinea il valore dell’approccio innovativo dei giovani ricercatori. Shao si dice inoltre grato per il sostegno del programma NSUF, che consente agli studenti di svolgere il ruolo di investigatori principali, favorendo la loro formazione e crescita professionale.

Un futuro sempre più sicuro per il nucleare

Intanto, sul fronte della fusione nucleare, una società californiana sta sviluppando una tecnologia promettente, basata sulla fusione magnetica pulsata. Questo sistema utilizza impulsi di corrente per generare campi magnetici che comprimono e riscaldano il combustibile nucleare. L’approccio deriva dai concetti di fusione inerziale sperimentati nei laboratori nazionali degli Stati Uniti, con l’obiettivo di rendere il processo energetico più pratico e sostenibile.