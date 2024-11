Come tutti i grandi colossi della tecnologia, anche Microsoft si sta impegnando in un graduale ma progressivo processo di integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno del proprio ecosistema, la corsa a questa nuova tecnologia sta diventando infatti un tema caldissimo pericolosi delle informatica dal momento che tutti mirano ad offrire un loro prodotto in grado di conquistare il mercato di questa tipologia di servizio.

Come parte di questo processo, ovviamente l’integrazione dell’intelligenza artificiale passa anche dalla suite di produttività online Office 365 della quale fa parte anche Outlook, client mail che in base alle ultime novità sta vedendo l’arrivo di nuovi temi dinamici generati da Copilot, stando a quanto dichiarato dall’azienda di Redmond, questi nuovi temi per l’accesso richiederanno una licenza business o Copilot Pro.

Temi a tema

Attualmente questa novità si trova in una fase iniziale e vede come possibilità la generazione di temi passati sul meteo oppure se le relative autorizzazioni sono state abilitate, sulla località in cui si trova l’utente che sta fruendo del servizio, è possibile scegliere anche la frequenza di aggiornamento del tema tra vari possibilità come ogni ora, ogni giorno, ogni settimana o una volta al mese, il tema nello specifico sarà costituito da un’immagine di sfondo e un colore di accento coordinato, sarà possibile anche scegliere tra i vari stili di immagine come realistico, dipinto a olio o cartoon.

Questi nuovi temi sono in fase di distribuzione e stanno piano piano diventando disponibili per tutti gli utenti che hanno uno degli abbonamenti citati sopra, contestualmente Microsoft sta rilasciando comunque dei temi più ordinari non generati dall’intelligenza artificiale che invece sono fruibili da chiunque senza abbonamento, dunque se avete uno degli abbonamenti che vi abbiamo citato e siete curiosi, potete tranquillamente provare anche voi ad utilizzare questi nuovi temi che vengono generati direttamente dall’intelligenza artificiale proprietaria di Microsoft.