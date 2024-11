Lava Music ha introdotto sul mercato il nuovo “Genie” su Kickstarter. Si tratta di un avanzato strumento musicale digitale privo di corde che si distingue per l’originalità delle sue funzioni. Quest’ultimo promettendo di rivoluzionare il modo in cui i musicisti possono comporre, suonare e sperimentare la musica. Lava Music è famosa per le sue chitarre realizzate in fibra di carbonio. A quest’ultime si accompagnano soluzioni tecnologiche all’avanguardia applicate alla musica. L’azienda ha attirato l’attenzione di musicisti noti a livello internazionale. Come Jordan Rudess dei Dream Theater, ed è stata più volte recensita positivamente da riviste specializzate come Guitar World.

Lava Music: lancia un nuovo strumento smart

Il Genie rappresenta un netto cambio di direzione rispetto ai prodotti tradizionali dell’azienda. Quest’ultima, infatti, mantiene la forma di una chitarra. Ciò che cambia è che elimina completamente le corde fisiche sostituite con una serie di pad touch e una superficie sensibile al tocco. Nel dettaglio, lo strumento è dotato di cinque pad illuminati, pensati per la gestione di sequenze, ritmi e suoni diversi.

Inoltre, la parte inferiore include una sezione “strumming” a sei punti. Quest’ultima consente di creare arpeggi simulando il movimento del plettro, e una tastiera touch segmentata per suonare accordi e melodie. Tale configurazione lo rende uno strumento versatile, ideale per chi vuole esplorare nuove modalità di espressione musicale.

Dal punto di vista tecnico, il Genie di Lava Music è progettato per offrire un’esperienza audio completa. Nella parte anteriore sono installati due driver full-range da 12W. Mentre il retro dello strumento ospita un potente altoparlante per i bassi da 20W. In tal modo viene garantita una resa sonora bilanciata e immersiva. Per una maggiore flessibilità, è presente anche un’uscita audio per collegarlo a un amplificatore esterno.

Tra le caratteristiche che rendono il Genie di Lava Music particolarmente interessante, vi è la possibilità di smontarlo in due parti. Dettaglio che ne facilita il trasporto. La batteria ricaricabile avviene via USB-C e assicura circa sei ore di autonomia. Lo strumento si collega a una app mobile che ne espande le funzionalità. Genie viene venduto a 349 dollari (circa 323 euro). La spedizione è gratuita negli Stati Uniti. Le prime consegne sono attese per dicembre 2024.