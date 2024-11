Google ha introdotto una nuova funzionalità video. Quest’ultima è indirizzata ad alcuni abbonati alla suite Workspace. Si tratta di Google Vids, un servizio avanzato basato sull’intelligenza artificiale. È stato progettato per facilitare la creazione di presentazioni video professionali. Google Vids è alimentato dal modello AI Gemini, sviluppato da Mountain View, e permette di realizzare video promozionali o contenuti per uso aziendale partendo da file presenti su Google Drive, descrizioni testuali e risorse audio o visive già caricate. Tale innovazione si rivolge principalmente a chi desidera creare contenuti video senza possedere conoscenze approfondite di montaggio.

Google Vids: ecco come creare nuovi video

Il funzionamento della funzione è flessibile e offre diversi approcci. Gli utenti possono iniziare con un progetto vuoto o selezionare uno dei numerosi modelli predefiniti disponibili nell’applicazione. Tali template possono essere modificati e personalizzati per integrare risorse grafiche, audio e video proprie, presenti su Google Drive o caricabili in fase di progetto. Una delle funzionalità più innovative è il pulsante “Aiutami a creare”, che sfrutta l’intelligenza artificiale di Gemini per suggerire testi, sequenze e altri elementi visivi. In tal modo si aiutano gli utenti a strutturare al meglio i propri video.

Google Vids offre anche uno “studio di registrazione virtuale”. Qui è possibile aggiungere tracce vocali o musicali e registrare parti di video direttamente nell’app. Tale flessibilità consente agli utenti di arricchire i propri progetti e di gestire facilmente l’intero processo creativo, pur rimanendo all’interno dell’ecosistema Workspace.

Annunciato per la prima volta ad aprile, Google Vids è ora disponibile per un numero ristretto di utenti. È però importante considerare che l’opzione è ancora in fase preliminare. Come gli altri strumenti di Workspace, anche Google Vids è progettato per integrarsi con gli altri strumenti della suite. Come Google Docs, Sheets e Slides. Ciò offre agli utenti la possibilità di collaborare in tempo reale con i membri del proprio team.