Google Maps rinnova l’esperienza di navigazione dei suoi utenti Apple con nuove opzioni di personalizzazione. Quest’ultime fanno riferimento alle icone dei veicoli sulla mappa. Con la nuova opzione viene permesso agli utenti di ottenere una maggiore scelta di modelli e colori.

Fino ad oggi, gli utenti di Google Maps hanno potuto scegliere tra quattro opzioni di icone di veicoli. La classica freccia blu, un’auto rossa e un pickup verde. Insieme ad un SUV giallo. Con il prossimo aggiornamento, però, l’applicazione espanderà l’offerta. Nel dettaglio, vengono aggiunti cinque nuovi modelli. Tra cui una berlina, un SUV, una Jeep, una hatchback e una vettura simile a una Tesla.

Google Maps: nuovo aggiornamento in arrivo su Apple

Inoltre, l’azienda di Mountain View ha pensato di arricchire l’esperienza con l’opzione per personalizzare il colore dei veicoli. Gli utenti potranno scegliere tra otto diverse tonalità. Quest’ultime spaziano dal Glacier White (il colore di default) al Night Black, passando per tonalità vivaci come Aqua Green e Poppy Red. Ovviamente le icone originali, come la tradizionale freccia blu, continueranno a essere disponibili.

Al momento, la funzione è stata scovata solo su iPhone 15 Pro. Mentre non è ancora disponibile su dispositivi Android. L’esclusività temporanea su iOS è però probabile che sia solo transitoria, dato che Google tende a garantire un’esperienza paritaria tra le versioni Android e iOS.

Il nuovo aggiornamento si inserisce in una strategia più ampia di miglioramento continuo di Google Maps. Recentemente, infatti, l’app ha introdotto l’integrazione con Gemini, un sistema che consente di fare domande sui luoghi circostanti attraverso il linguaggio naturale. Inoltre, ha potenziato le indicazioni di guida per le corsie su Android Auto, migliorando ulteriormente l’usabilità durante la guida. L’introduzione di opzioni di personalizzazione per l’icona del veicolo può sembrare un dettaglio, ma rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di Google nel rendere Maps sempre più accattivante. Tale aggiornamento rafforza l’appeal dell’app come piattaforma versatile e user-centric, capace di trasformare anche un semplice spostamento in un’esperienza più personale e coinvolgente.