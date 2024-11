WhatsApp: ora nasce il trucco per essere invisibili in chat

Usando le varie applicazioni canoniche ogni giorno, gli utenti assumono delle abitudini ben precise. Ovviamente a tutto ciò le persone ci arrivano anche utilizzando WhatsApp che ormai fa parte della vita di tutti in maniera indissolubile.

Tanti aggiornamenti sono arrivati nel corso degli anni, mettendo le persone di fronte a tantissime novità. L’applicazione è cambiata esponenzialmente, passando dall’offrire solo ed unicamente la possibilità di inviare messaggi, a racchiudere un mondo totalmente diverso e più variegato. Oggi ci sono delle funzionalità che salvaguardano la privacy di ognuno degli iscritti, arrivando addirittura a renderli invisibili. C’è un prezzo da pagare però: chi sceglie ad esempio di non mostrare il suo ultimo accesso o di non mostrarsi online, verrà ricambiato con la stessa moneta. Il soggetto in questione infatti non potrà vedere l’ultimo accesso degli altri e neanche quando sono online. A quanto pare però esiste una soluzione per bypassare tutto questo restando comunque invisibili.

WhatsApp: ecco l’applicazione di terze parti che tutti aspettavano per essere invisibili

Per chi non la conoscesse, l’app utile per essere invisibili è Unseen. Questa, disponibile solo per Android, permette di leggere i messaggi ricevuti su WhatsApp senza farsi vedere. L’utente che usa questa soluzione di terze parti infatti non apparirà online e soprattutto non mostrerà le spunte blu. Funziona intercettando le notifiche dei messaggi in arrivo, così puoi visualizzarli all’interno di Unseen senza dover aprire direttamente WhatsApp. Questo ti consente di mantenere una maggiore privacy, leggendo i messaggi senza aggiornare l’ultimo accesso.

Diversi utenti si lamentano di non trovarla disponibile sul Play Store e c’è una spiegazione. A quanto pare infatti Unseen per WhatsApp è presenta sul web molto spesso in formato apk. Ovviamente è sicura al 100% e non è a pagamento. Al momento non sembrano esistere soluzioni simili a questa per la piattaforma iOS di casa Apple.