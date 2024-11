Se ogni giorno utilizzate WhatsApp anche voi dovrete iniziare a prestare attenzione ai tentativi di truffe online che recentemente hanno iniziato a circolare sulla nota piattaforma di messaggistica istantanea, i truffatori infatti hanno capito che utilizzare WhatsApp può essere una risorsa davvero cospicua dal momento che consente di raggiungere presso pressoché chiunque, rendendo di fatto ogni utente una possibile preda.

A seguito di questa presa di coscienza, dunque su WhatsApp hanno iniziato a circolare tantissimi messaggi Truffa che cercano di ingannare la vittima convincendola a compiere azioni specifiche che la porteranno in avvertitamente a perdere i propri dati sensibili con conseguenze per la propria persona davvero devastanti, questi dati infatti verrebbero utilizzati per il furto d’identità o peggio ancora per un furto diretto dal conto corrente.

Questa tipologia di truffa è arrivata purtroppo anche in Italia e moltissimi utenti stanno iniziando a segnalarci l’arrivo di strani messaggi da numeri altrettanto strani, vediamo insieme qualche dettaglio.

Truffa su WhatsApp

Questa tipologia di truffa si presenta alla vittima come un banale messaggio che richiede un po’ di tempo e attenzione, in caso di risposta però faranno seguito altri messaggi che sfoceranno o in una falsa offerta di lavoro facile e con guadagni immediati o peggio ancora con un tentativo di ricatto pensato per indurre il lettore a compiere quello che vogliono i truffatori, generalmente questi messaggi arrivano da numeri non presenti nella nostra rubrica e con prefissi decisamente poco comuni inerenti a paesi con i quali decisamente non abbiamo a che fare.

Nel caso doveste ricevere questa tipologia di messaggio, l’idea migliore da seguire è molto semplice, non rispondete e bloccate immediatamente il numero che vi ha contattato segnalando tutto WhatsApp che ovviamente si occuperà di tutto ciò che serve per risolvere il problema, siate scettici e rimanete informati su tutti i tentativi di truffa più moderni.