Samsung Galaxy A15 rappresenta il più rapido e semplice punto di accesso al mondo dell’azienda sudcoreana, per gli utenti che vogliono avere tra le mani un prodotto di ottima qualità, ma allo stesso tempo che non richieda un esborso complessivamente troppo elevato.

Le sue dimensioni sono tutt’altro che elevate, infatti il prodotto raggiunge precisamente 160,1 x 76,8 x 8,4 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 200 grammi, questo perché il display è comunque da 6,8 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2340 pixel, si tratta di un ottimo Super AMOLED con 396 ppi e soprattutto refresh rate fino a 90Hz.

Samsung Galaxy A15: il prezzo è in caduta libera

Nel momento in cui pensate di acquistare un Samsung Galaxy A15, dovete comunque sapere che il suo prezzo di vendita è tutt’altro che elevato, al contrario, oggi è uno dei più bassi di sempre, raggiungendo per la precisione solamente 179 euro, contro il solito listino di 229 euro. Se volete effettuare l’ordine vi dovete collegare qui.

Il dispositivo presenta alcune caratteristiche tecniche decisamente interessanti, come il processore MediaTek Helio G99, con una frequenza di clock massima a 2.2Ghz, accoppiato con GPU Mali-G57 MC2, ed anche una configurazione di base che prevede 8GB di RAM con 256GB di memoria interna (fortunatamente quest’ultima è espandibile con microSD). Il comparto fotografico non delude in nessun modo le aspettative, racimolando nella parte posteriore ben tre sensori: un principale da 50 megapixel, definito il principale che può scattare fino a 8165 x 6124 pixel e riprendere in FullHD a 30fps, seguito da un ultragrandangolare da 5 megapixel ed un effetto bokeh da 2 megapixel. Tutto viene mosso da una batteria da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida ed una buonissima autonomia generale.